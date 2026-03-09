Терапевт объяснила что делать, если подавился младенец

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Помощь младенцу, который подавился, будет отличаться от помощи взрослому: как правильно ее оказать, рассказала РИА Новости врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Карина Вагина.

"Для помощи ребенку младше года в ситуации, когда он давится, алгоритм помощи немного отличается (от взрослого человека - ред). Если ребенок громко кашляет, дышит, плачет, то следует понаблюдать за ним. В случае, если кашель не приносит облегчение или становится слабым и беззвучным, ребенок не издает звуки, синеет - незамедлительно нужно вызвать скорую медицинскую помощь и приступить к оказанию необходимых мер до приезда врачей", - рассказала врач.

Для этого взрослому нужно положить младенца лицом вниз вдоль своего предплечья (для устойчивости можно предплечьем облокотиться на своё бедро). Голова ребенка при этом должна быть ниже туловища. "Нужно нанести пять четких ударов ладонью между лопатками ребенка", - добавила Вагина.

Если не помогло, ребенка нужно перевернуть на спину на другое предплечье, голова также должна быть ниже туловища. Далее следует выполнить пять толчков в грудь, поместив указательный и средний пальцы на 1,5 сантиметра ниже условной линии сосков ребенка, по центру.