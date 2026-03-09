Рейтинг@Mail.ru
Терапевт объяснила что делать, если подавился младенец
05:09 09.03.2026
Терапевт объяснила что делать, если подавился младенец
Помощь младенцу, который подавился, будет отличаться от помощи взрослому: как правильно ее оказать, рассказала РИА Новости врач-терапевт медицинской компании...
общество
2026
Новости
общество
Общество
Терапевт объяснила что делать, если подавился младенец

РИА Новости: помощь подавившемуся младенцу отличается от помощи взрослому

© iStock.com / EyeEm Mobile GmbHРебенок на приеме у врача
Ребенок на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© iStock.com / EyeEm Mobile GmbH
Ребенок на приеме у врача. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Помощь младенцу, который подавился, будет отличаться от помощи взрослому: как правильно ее оказать, рассказала РИА Новости врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Карина Вагина.
"Для помощи ребенку младше года в ситуации, когда он давится, алгоритм помощи немного отличается (от взрослого человека - ред). Если ребенок громко кашляет, дышит, плачет, то следует понаблюдать за ним. В случае, если кашель не приносит облегчение или становится слабым и беззвучным, ребенок не издает звуки, синеет - незамедлительно нужно вызвать скорую медицинскую помощь и приступить к оказанию необходимых мер до приезда врачей", - рассказала врач.
Для этого взрослому нужно положить младенца лицом вниз вдоль своего предплечья (для устойчивости можно предплечьем облокотиться на своё бедро). Голова ребенка при этом должна быть ниже туловища. "Нужно нанести пять четких ударов ладонью между лопатками ребенка", - добавила Вагина.
Если не помогло, ребенка нужно перевернуть на спину на другое предплечье, голова также должна быть ниже туловища. Далее следует выполнить пять толчков в грудь, поместив указательный и средний пальцы на 1,5 сантиметра ниже условной линии сосков ребенка, по центру.
"Следует чередовать по 5 ударов по спине и 5 толчков в грудь, после каждого цикла важно заглянуть в рот ребенка, как только станет видно инородный предмет в полости рта, его необходимо аккуратно извлечь. Для ребенка старше года можно выполнять прием Геймлиха, но с корректировкой силы толчков", - объяснила терапевт.
Общество
 
 
