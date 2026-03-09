Рейтинг@Mail.ru
В машине на берегу Волги нашли тела двух мужчин - РИА Новости, 09.03.2026
09:57 09.03.2026
В машине на берегу Волги нашли тела двух мужчин
В машине на берегу Волги нашли тела двух мужчин - РИА Новости, 09.03.2026
В машине на берегу Волги нашли тела двух мужчин
Тела двух мужчин обнаружены в автомобиле на берегу Волги в селе Подстепное Энгельсского района, назначена проверка, сообщили в СУСК по Саратовской области. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T09:57:00+03:00
2026-03-09T09:57:00+03:00
происшествия
энгельсский район
саратовская область
энгельс
энгельсский район
саратовская область
энгельс
происшествия, энгельсский район, саратовская область, энгельс
Происшествия, Энгельсский район, Саратовская область, Энгельс
В машине на берегу Волги нашли тела двух мужчин

В машине на берегу Волги в Саратовской области нашли тела двух мужчин

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
САРАТОВ, 9 мар - РИА Новости. Тела двух мужчин обнаружены в автомобиле на берегу Волги в селе Подстепное Энгельсского района, назначена проверка, сообщили в СУСК по Саратовской области.
"Следственным отделом по городу Энгельс регионального следственного управления проводится доследственная проверка по факту смерти двух местных жителей. По предварительным данным, 8 марта текущего года в автомобиле на берегу реки Волга в селе Подстепное Энгельсского района обнаружены тела двух мужчин 55 и 62 лет", - написали в следственном управлении в Telegram-канале.
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, смерть имеет не криминальный характер. В автомобиле и рядом с ним нашли следы распития алкоголя и генератор для обогрева.
ПроисшествияЭнгельсский районСаратовская областьЭнгельс
 
 
