https://ria.ru/20260309/tela-2079482471.html
В машине на берегу Волги нашли тела двух мужчин
В машине на берегу Волги нашли тела двух мужчин - РИА Новости, 09.03.2026
В машине на берегу Волги нашли тела двух мужчин
Тела двух мужчин обнаружены в автомобиле на берегу Волги в селе Подстепное Энгельсского района, назначена проверка, сообщили в СУСК по Саратовской области. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T09:57:00+03:00
2026-03-09T09:57:00+03:00
2026-03-09T09:57:00+03:00
происшествия
энгельсский район
саратовская область
энгельс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
https://ria.ru/20260308/politsejskie-2079366121.html
энгельсский район
саратовская область
энгельс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энгельсский район, саратовская область, энгельс
Происшествия, Энгельсский район, Саратовская область, Энгельс
В машине на берегу Волги нашли тела двух мужчин
В машине на берегу Волги в Саратовской области нашли тела двух мужчин