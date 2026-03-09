В машине на берегу Волги нашли тела двух мужчин

САРАТОВ, 9 мар - РИА Новости. Тела двух мужчин обнаружены в автомобиле на берегу Волги в селе Подстепное Энгельсского района, назначена проверка, сообщили в СУСК по Саратовской области.

В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, смерть имеет не криминальный характер. В автомобиле и рядом с ним нашли следы распития алкоголя и генератор для обогрева.