"Катастрофа". Произошедшее в Тегеране вызвало панику на Западе
08:44 09.03.2026 (обновлено: 14:58 09.03.2026)
"Катастрофа". Произошедшее в Тегеране вызвало панику на Западе
"Катастрофа". Произошедшее в Тегеране вызвало панику на Западе
в мире
сша
тегеран (город)
израиль
парламент ирана
военная операция сша и израиля против ирана
сша
тегеран (город)
израиль
в мире, сша, тегеран (город), израиль, парламент ирана, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Тегеран (город), Израиль, Парламент Ирана, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Катастрофа". Произошедшее в Тегеране вызвало панику на Западе

Дизен: удары США по нефтехранилищам в Тегеране вызовут экологическую катастрофу

© AP Photo / ISNA/Alireza SotakbarПоследствия атаки в Тегеране, Иран
Последствия атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / ISNA/Alireza Sotakbar
Последствия атаки в Тегеране, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Поражение топливных складов американскими войсками приведет к экологической катастрофе на Ближнем Востоке с далекоидущими последствиями, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"Даже канализационные стоки в Тегеране загорелись после нападений на топливные склады. США развязали экологическую катастрофу, которая будет вызывать рак и другие болезни на протяжении десятилетий", — отметил он.
Также профессор раскритиковал западную "политико-медийную элиту", которая преподносит действия США и Израиля в качестве "гуманитарного проекта".
Дым на месте удара по нефтебазе в районе Тегерана - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Сожжено дотла": в CША высказались о последствиях ударов по Тегерану
Вчера, 03:59
Накануне представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни сообщал об ударах по четырем нефтехранилищам в ИРИ. В МИД республики подчеркнули, что атака равносильна химической войне против иранских граждан, поскольку в воздух выбрасываются токсичные вещества.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Иран пообещал ответить на удары США и Израиля по энергообъектам
8 марта, 20:02
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
