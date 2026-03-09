В Тегеране прошла церемония присяги новому верховному лидеру Ирана

ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Церемония присяги на верность новому верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи прошла в Тегеране, передает агентство ISNA.
На видеозаписях, распространяемых другими иранскими новостными агентствами, видно большое количество людей, собравшихся в центре столицы исламской республики, а также в других городах страны, таких как Шираз, Мешхед, Кум и прочие. В ходе демонстраций народ скандировал проправительственные, а также антиамериканские и антиизраильские лозунги.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В понедельник Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером республики.