16:58 09.03.2026
В Тегеране прошла церемония присяги новому верховному лидеру Ирана
в мире, иран, тегеран (город), сша, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Участники митинга в поддержку нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в Тегеране. 9 марта 2026
Участники митинга в поддержку нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в Тегеране. 9 марта 2026
ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Церемония присяги на верность новому верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи прошла в Тегеране, передает агентство ISNA.
«
"Жители Тегерана, собравшиеся на улицах, выходящих на площадь Энгелаб, прочитав текст своей присяги, выразили (преданность – ред.) новому верховному лидеру революции", - говорится в сообщении.
На видеозаписях, распространяемых другими иранскими новостными агентствами, видно большое количество людей, собравшихся в центре столицы исламской республики, а также в других городах страны, таких как Шираз, Мешхед, Кум и прочие. В ходе демонстраций народ скандировал проправительственные, а также антиамериканские и антиизраильские лозунги.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В понедельник Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером республики.
Назначение сына Хаменеи верховным лидером Ирана вызвало переполох на Западе
