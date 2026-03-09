Рейтинг@Mail.ru
В Тегеране пройдет церемония присяги новому верховному лидеру Ирана - РИА Новости, 09.03.2026
11:31 09.03.2026
В Тегеране пройдет церемония присяги новому верховному лидеру Ирана
В Тегеране пройдет церемония присяги новому верховному лидеру Ирана - РИА Новости, 09.03.2026
В Тегеране пройдет церемония присяги новому верховному лидеру Ирана
Церемония присяги новому верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хосейни Хаменеи начнется в 14.30 мск понедельника на площади Энгелаб в Тегеране, сообщил... РИА Новости, 09.03.2026
В Тегеране пройдет церемония присяги новому верховному лидеру Ирана

Церемония присяги новому верховному лидеру Ирана начнется в 14.30 в Тегеране

ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Церемония присяги новому верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хосейни Хаменеи начнется в 14.30 мск понедельника на площади Энгелаб в Тегеране, сообщил координационный совет исламской пропаганды.
«

"Собрание жителей Тегерана для присяги новому верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хосейни Хаменеи начнется в понедельник в 15.00 (14.30 мск - ред.) на площади Энгелаб в Тегеране", - приводит слова из заявления совета агентство Fars.

Ранее совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи, был избран новым верховным лидером исламской республики
Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур.
