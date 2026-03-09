В Таиланде задержали российского диджея по подозрению в наркоторговле

БАНГКОК, 9 мар – РИА Новости. Россиянин, работавший диджеем в развлекательных заведениях острова Пханган, задержан туристической полицией Таиланда по подозрению в торговле наркотиками в крупном размере, различные наркотики найдены при обыске в его доме, сообщает в понедельник газета " Россиянин, работавший диджеем в развлекательных заведениях острова Пханган, задержан туристической полицией Таиланда по подозрению в торговле наркотиками в крупном размере, различные наркотики найдены при обыске в его доме, сообщает в понедельник газета " Тхаи Пост ".

"Сотрудниками Пятого регионального управления туристической полиции Таиланда (управление отвечает за южные провинции страны – ред.) проведена операция по задержанию на острове Пханган российского гражданина Антона Петухова в возрасте 41 года, работавшего в качестве прикрытия диджеем в нескольких развлекательных заведениях острова и одновременно нелегально продававшего наркотики с помощью сложной системы, основанной на искусственном интеллекте", - сообщает издание.

Россиянин был задержан на дороге на острове Пханган, когда он ехал в своем автомобиле. Машина, по данным газеты, "виляла" на дороге, как будто водитель был под воздействием запрещенных веществ. После задержания россиянин признался, что перед выездом из дома принимал кокаин, говорится в сообщении.

В доме задержанного полицейские обнаружили наркотики, подготовленные к продаже: две упаковки с кокаином (109,6 грамма и 6,63 грамма), две упаковки кетамина (1,67 грамма и 9,70 грамма), 4,42 грамма экстази и пять таблеток метамфетамина, сообщает "Тхаи Пост".

Также со ссылкой на полицию газета сообщает, что за Петуховым несколько месяцев велось наблюдение, так как в туристическую полицию поступил сигнал о крупном дилере, продававшем наркотики через Telegram-бот, автоматически принимающий заказы и передающий клиентам после оплаты кредитными картами или банковскими приложениями координаты точек на острове, где производилась закладка для каждого конкретного клиента.

Газета отмечает, что, по версии следствия, россиянин приобретал у поставщиков через интернет по 500 граммов каждого наркотика за один раз и сам готовил дозы на продажу, в том числе продавая и новый для Таиланда наркотик 2C-B (фенилэтиламин, уличное название "сибирь" - ред.), однако у следствия пока нет вещественных доказательств этого факта.

В задержании россиянина, помимо офицеров туристической полиции, участвовали также сотрудники отдела безопасности администрации провинции Сураттхани, к которой относится остров Пхенган. Органы местной администрации в Таиланде входят в систему МВД и имеют равные с полицией права в сфере профилактики преступности и борьбы с преступностью.

Во время задержания россиянин получил несколько заказов на наркотики через Telegram-бот, которые были зафиксированы полицией, сообщает издание.

После задержания подозреваемый был передан отделу полиции острова Пханган для проведения дальнейших следственных действий.

По информации газеты, россиянину пока предъявляют следующие предварительные обвинения: продажу и распространение наркотиков категории 2 (кокаин) и категории 1 (экстази) среди населения, продажу психоактивных веществ категории 2 (кетамин) в коммерческих целях, и хранение наркотиков категории 1 (экстази), а также категории 2 (кокаин).