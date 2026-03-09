Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде задержали российского диджея по подозрению в наркоторговле - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/tailand-2079509636.html
В Таиланде задержали российского диджея по подозрению в наркоторговле
В Таиланде задержали российского диджея по подозрению в наркоторговле - РИА Новости, 09.03.2026
В Таиланде задержали российского диджея по подозрению в наркоторговле
Россиянин, работавший диджеем в развлекательных заведениях острова Пханган, задержан туристической полицией Таиланда по подозрению в торговле наркотиками в... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T13:32:00+03:00
2026-03-09T13:32:00+03:00
таиланд
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_031fdeb0fc341dac762de8398c85dc33.jpg
https://ria.ru/20250711/tailand-2028680666.html
https://ria.ru/20250702/sheremetevo-2026709149.html
https://ria.ru/20260306/pattajja-2079043063.html
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:864:647_1920x0_80_0_0_06e6979a55ee411a8c2c108b1513addc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, происшествия
Таиланд, Происшествия
В Таиланде задержали российского диджея по подозрению в наркоторговле

В Таиланде задержали российского диджея по подозрению в торговле наркотиками

CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Таиланде
Полиция в Таиланде - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Полиция в Таиланде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 9 мар – РИА Новости. Россиянин, работавший диджеем в развлекательных заведениях острова Пханган, задержан туристической полицией Таиланда по подозрению в торговле наркотиками в крупном размере, различные наркотики найдены при обыске в его доме, сообщает в понедельник газета "Тхаи Пост".
"Сотрудниками Пятого регионального управления туристической полиции Таиланда (управление отвечает за южные провинции страны – ред.) проведена операция по задержанию на острове Пханган российского гражданина Антона Петухова в возрасте 41 года, работавшего в качестве прикрытия диджеем в нескольких развлекательных заведениях острова и одновременно нелегально продававшего наркотики с помощью сложной системы, основанной на искусственном интеллекте", - сообщает издание.
Таиланд - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Россиянину грозит смертная казнь в Таиланде
11 июля 2025, 20:37
Россиянин был задержан на дороге на острове Пханган, когда он ехал в своем автомобиле. Машина, по данным газеты, "виляла" на дороге, как будто водитель был под воздействием запрещенных веществ. После задержания россиянин признался, что перед выездом из дома принимал кокаин, говорится в сообщении.
В доме задержанного полицейские обнаружили наркотики, подготовленные к продаже: две упаковки с кокаином (109,6 грамма и 6,63 грамма), две упаковки кетамина (1,67 грамма и 9,70 грамма), 4,42 грамма экстази и пять таблеток метамфетамина, сообщает "Тхаи Пост".
Также со ссылкой на полицию газета сообщает, что за Петуховым несколько месяцев велось наблюдение, так как в туристическую полицию поступил сигнал о крупном дилере, продававшем наркотики через Telegram-бот, автоматически принимающий заказы и передающий клиентам после оплаты кредитными картами или банковскими приложениями координаты точек на острове, где производилась закладка для каждого конкретного клиента.
Газета отмечает, что, по версии следствия, россиянин приобретал у поставщиков через интернет по 500 граммов каждого наркотика за один раз и сам готовил дозы на продажу, в том числе продавая и новый для Таиланда наркотик 2C-B (фенилэтиламин, уличное название "сибирь" - ред.), однако у следствия пока нет вещественных доказательств этого факта.
Зона таможенного контроля московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Шереметьево задержали россиянина с мармеладом из Таиланда
2 июля 2025, 12:55
В задержании россиянина, помимо офицеров туристической полиции, участвовали также сотрудники отдела безопасности администрации провинции Сураттхани, к которой относится остров Пхенган. Органы местной администрации в Таиланде входят в систему МВД и имеют равные с полицией права в сфере профилактики преступности и борьбы с преступностью.
Во время задержания россиянин получил несколько заказов на наркотики через Telegram-бот, которые были зафиксированы полицией, сообщает издание.
После задержания подозреваемый был передан отделу полиции острова Пханган для проведения дальнейших следственных действий.
По информации газеты, россиянину пока предъявляют следующие предварительные обвинения: продажу и распространение наркотиков категории 2 (кокаин) и категории 1 (экстази) среди населения, продажу психоактивных веществ категории 2 (кетамин) в коммерческих целях, и хранение наркотиков категории 1 (экстази), а также категории 2 (кокаин).
Задержанному россиянину по таиландскому законодательству может грозить от 2 до 15 лет тюрьмы за каждый доказанный эпизод сбыта наркотических веществ, а также от 2 до 15 лет за хранение наркотиков в зависимости от количества конфискованных в его доме веществ. Таиландский суд использует метод сложения наказания и сокращает результирующий срок наполовину в случае признания подсудимым себя виновным.
Полиция Таиланда - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Задержанному в Таиланде россиянину грозит до 15 лет тюрьмы
6 марта, 15:27
 
ТаиландПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала