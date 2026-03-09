Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга"

«

"Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Александровка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, бронетранспортеры М113 и Stryker производства США, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов, семь складов горючего и материальных средств", - говорится в сводке.