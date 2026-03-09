https://ria.ru/20260309/svo-2079498336.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга" - РИА Новости, 09.03.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга"
ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, бронетранспортеры М113 и Stryker производства США, три боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T12:07:00+03:00
2026-03-09T12:07:00+03:00
2026-03-09T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дружковка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
александровка (азовский район)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070264758_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_7bf8facbaee6c6654db04e7764c3dd53.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
дружковка
сша
александровка (азовский район)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070264758_401:362:2478:1920_1920x0_80_0_0_ece50b21901cf1e5ec0c633f52fd989a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дружковка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, александровка (азовский район)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дружковка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Александровка (Азовский район)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 200 боевиков в зоне действия войск "Юг"