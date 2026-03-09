Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.