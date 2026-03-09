Рейтинг@Mail.ru
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 09.03.2026 (обновлено: 12:14 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/svo-2079498241.html
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 09.03.2026
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T12:06:00+03:00
2026-03-09T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078122794_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_1072eab2c99781d283836ffbaa0e8257.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078122794_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_db62cdddbbc1b8c53037bd539a44b027.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 190 боевиков в зоне действия войск "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
«

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.

МО РФ отметило, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Паламаревка в Харьковской области, Лозовое, Крымки и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
«
"Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала