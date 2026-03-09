Рейтинг@Mail.ru
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 09.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 09.03.2026
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв
Очередной взрыв прогремел в понедельник в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.03.2026
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
в мире
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
запорожская область
россия
запорожье, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины . Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в понедельник в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее этот же телеканал уже неоднократно сообщал о взрывах в Сумах.
"Взрыв слышен в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Агентство Укринформ сообщило в свою очередь о взрыве в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Уже на этой неделе". Происходящее с Украиной вызвало панику на Западе
Вчера, 09:25
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области и подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находится более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
