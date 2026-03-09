В Сумах прогремел взрыв

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в понедельник в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее этот же телеканал уже неоднократно сообщал о взрывах в Сумах.
"Взрыв слышен в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области и подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находится более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
