В Сумах прогремел взрыв

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в понедельник в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее этот же телеканал уже неоднократно сообщал о взрывах в Сумах.