В Сумах прогремел взрыв
Очередной взрыв прогремел в понедельник в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
сумская область
в мире, сумская область
