Ни одно судно не зашло в порты Ирака после закрытия Ормузского пролива
Ни одно коммерческое судно, в том числе танкеры, не зашло в порты Ирака после приостановки судоходства через Ормузский пролив, сообщил руководитель портов Ирака РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T11:34:00+03:00
в мире
ирак
иран
ормузский пролив
военная операция сша и израиля против ирана
Ни одно судно не зашло в порты Ирака после закрытия Ормузского пролива
Порты Ирака не приняли ни одного танкера после закрытия Ормузского пролива