Рейтинг@Mail.ru
Пассажирка выиграла суд у российской авиакомпании из-за рекламной рассылки - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:15 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/sud-2079463384.html
Пассажирка выиграла суд у российской авиакомпании из-за рекламной рассылки
Пассажирка выиграла суд у российской авиакомпании из-за рекламной рассылки - РИА Новости, 09.03.2026
Пассажирка выиграла суд у российской авиакомпании из-за рекламной рассылки
Суд в Уфе встал на сторону пассажирки российского авиаперевозчика, которая начала получать рекламную рассылку без согласия, говорится в судебных материалах,... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T06:15:00+03:00
2026-03-09T06:15:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
https://ria.ru/20260306/sud-2079150704.html
https://ria.ru/20260306/sud-2079083609.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Пассажирка выиграла суд у российской авиакомпании из-за рекламной рассылки

РИА Новости: пассажирка выиграла суд у российской авиакомпании из-за рассылки

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Суд в Уфе встал на сторону пассажирки российского авиаперевозчика, которая начала получать рекламную рассылку без согласия, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что женщина получила рекламу от одной из российских авиакомпаний на электронную почту, из-за чего сделала вывод, что ее персональные данные были обработаны без свободного и невынужденного согласия. В этой связи она обратилась в суд с иском о защите прав потребителей, так как "указанными действиями ответчик вторгся в частное пространство".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Суд арестовал экс-продюсера Газманова по делу о нарушении авторских прав
6 марта, 23:47
Из отзыва представителя авиакомпании на иск следует, что заявительница как клиент компании предоставила свое согласие на получение сообщений на свою электронную почту при оформлении бронирования, а от рассылок она может отказаться в любое время.
Однако суд установил, что ответчик не представил доказательств того, что реклама поступила истцу с его предварительного согласия.
"Ответчиком не доказано, что истец, имея предметный интерес к конкретному продукту (авиакомпании - ред.) и вступая с ответчиком в соответствующие отношения, давал свободное согласие на обработку его персональных данных не только для целей бронирования (приобретения) билетов, но и для целей направления рекламы по сетям электросвязи. Представленные (авиакомпанией - ред.) материалы указанного не подтверждают", - говорится в материалах.
В результате с авиакомпании в пользу заявительницы взыскали пять тысяч рублей компенсации морального вреда и шесть тысяч рублей компенсации судебных расходов. Также фирму оштрафовали на 2,5 тысячи рублей за неудовлетворение требования потребителя в добровольном порядке, кроме того, в доход бюджета была взыскана госпошлина в три тысячи рублей.
Обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью девушке-модели из Краснодара - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Суд продлил домашний арест обвиняемому в избиении модели из Краснодара
6 марта, 17:38
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала