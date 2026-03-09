Слуцкий призвал сохранить стипендии студенткам в декрете

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил не прекращать выплату стипендий студенткам вузов, уходящим в декретный отпуск.

Соответствующее обращение на имя главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Поскольку государственная академическая стипендия является базовой формой материальной поддержки студентов, ЛДПР полагает целесообразным сохранить ее выплату в период отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет", - сказано в документе.

Как пояснил РИА Новости Слуцкий , для многих студентов стипендия, несмотря на ее скромный размер, является одним из основных источников дохода. В текущей ситуации девушка, обучающаяся на очном отделении и берущая академический отпуск по родам и уходу за ребенком, автоматически лишается этих выплат, уточнил он, подчеркнув, что это совершенно несправедливо.

"Размер пособий, полагающихся молодой матери в этот период, внушительным назвать тоже язык не повернется. Получается, что студенческая семья или девушка, оставшаяся одна с ребенком на руках, остается практически без поддержки со стороны государства", - добавил парламентарий.

По его словам, отмена стипендии в этот социально значимый период вынуждает молодых мам искать подработку вместо того, чтобы сосредоточиться на уходе за ребенком, а иногда и вовсе бросать учебу.

"Снова смещаются приоритеты и ценности: вместо семьи и воспитания ребенка молодая мама вынуждена думать о том, как обеспечить себе должный уровень жизни", - отметил он.