США рассматривают смягчение санкций против российской нефти, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России в нефтяной сфере, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники.
2026-03-09T23:00:00+03:00
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото