США рассматривают смягчение санкций против российской нефти, пишут СМИ
23:00 09.03.2026
США рассматривают смягчение санкций против российской нефти, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России в нефтяной сфере, передает агентство... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
россия
сша
дональд трамп
россия
сша
В мире, Россия, США, Дональд Трамп
США рассматривают смягчение санкций против российской нефти, пишут СМИ

Reuters: Трамп рассматривает возможность смягчения санкций против нефти РФ

ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России в нефтяной сфере, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники.
"Администрация Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России в нефтяной сфере на фоне роста цен", - говорится в сообщении.
Танкеры - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
США разрешили Индии покупать нефть из России, загруженную до 5 марта
6 марта, 04:39
 
