22:53 09.03.2026 (обновлено: 23:15 09.03.2026)
"В панике". На Западе заметили перемену в отношениях США и Израиля
"В панике". На Западе заметили перемену в отношениях США и Израиля
Израиль пришел к пониманию того, что США не смогут долго воевать и защитить их от ответных ударов Ирана, написал ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети РИА Новости, 09.03.2026
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
"В панике". На Западе заметили перемену в отношениях США и Израиля

Пилкингтон: Израиль осознал, что мощь США не безгранична

© REUTERS / WANA/Majid AsgaripourДым после удара по Тегерану
Дым после удара по Тегерану
© REUTERS / WANA/Majid Asgaripour
Дым после удара по Тегерану
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Израиль пришел к пониманию того, что США не смогут долго воевать и защитить их от ответных ударов Ирана, написал ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
"Израильские чиновники, похоже, в панике. <…> У израильтян было "магическое" представление об американской мощи. Теперь, когда они видят, что никакого волшебства не существует, они понимают, что статус-кво — это лишь постоянные удары беспилотниками и ракетами по их территории", — отметил он.
Ранее израильский "12-й канал" со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника в сфере безопасности передал, что между США и Израилем возникла напряженность из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана.
Позже газета Washington Post со ссылкой на израильского чиновника сообщила, что цели Тель-Авива в конфликте с Тегераном могут быть достигнуты при уничтожении иранских военных объектов, при этом длительные боевые действия ради свержения властей не в их интересах.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
