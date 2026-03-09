"В панике". На Западе заметили перемену в отношениях США и Израиля

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Израиль пришел к пониманию того, что США не смогут долго воевать и защитить их от ответных ударов Ирана, написал ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
"Израильские чиновники, похоже, в панике. <…> У израильтян было "магическое" представление об американской мощи. Теперь, когда они видят, что никакого волшебства не существует, они понимают, что статус-кво — это лишь постоянные удары беспилотниками и ракетами по их территории", — отметил он.
Позже газета Washington Post со ссылкой на израильского чиновника сообщила, что цели Тель-Авива в конфликте с Тегераном могут быть достигнуты при уничтожении иранских военных объектов, при этом длительные боевые действия ради свержения властей не в их интересах.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.