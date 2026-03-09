Госдеп потребовал от дипломатов покинуть Саудовскую Аравию

ВАШИНГТОН, 9 мар – Американские дипломаты в Саудовской Аравии, чье присутствие не является чрезвычайно важным, должны покинуть страну по соображениям безопасности, сообщил в понедельник госдепартамент США.

Госдепартамент распорядился, чтобы сотрудники правительства США , чье нахождение не является чрезвычайно важным, и члены их семей покинули Саудовскую Аравию из-за соображений безопасности", - говорится в сообщении ведомства.

Там указывается, что обновленные рекомендации были выпущены 8 марта.

Кроме того, подчеркивается, что американским гражданам предложено пересмотреть планы поездок в Саудовскую Аравии и воздержаться от посещения районов страны на границе с Йеменом

"Возможности правительства США по оказанию экстренной помощи американским гражданам в Саудовской Аравии ограничены в связи с угрозами безопасности", - отмечается в сообщении.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что американским дипломатам в Саудовской Аравии было дано указание покинуть страну.