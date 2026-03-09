https://ria.ru/20260309/ssha-2079546595.html
Госдеп потребовал от дипломатов покинуть Саудовскую Аравию
Госдеп потребовал от дипломатов покинуть Саудовскую Аравию - РИА Новости, 09.03.2026
Госдеп потребовал от дипломатов покинуть Саудовскую Аравию
– Американские дипломаты в Саудовской Аравии, чье присутствие не является чрезвычайно важным, должны покинуть страну по соображениям безопасности, сообщил в... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T18:38:00+03:00
2026-03-09T18:38:00+03:00
2026-03-09T18:45:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_ad64cad46a1fcf1d2232050674a57597.jpg
https://ria.ru/20260309/husity-2079468990.html
саудовская аравия
сша
иран
Госдеп потребовал от дипломатов покинуть Саудовскую Аравию
Госдеп потребовал от американских дипломатов покинуть Саудовскую Аравию
ВАШИНГТОН, 9 мар – Американские дипломаты в Саудовской Аравии, чье присутствие не является чрезвычайно важным, должны покинуть страну по соображениям безопасности, сообщил в понедельник госдепартамент США.
"Госдепартамент
распорядился, чтобы сотрудники правительства США
, чье нахождение не является чрезвычайно важным, и члены их семей покинули Саудовскую Аравию
из-за соображений безопасности", - говорится в сообщении ведомства.
Там указывается, что обновленные рекомендации были выпущены 8 марта.
Кроме того, подчеркивается, что американским гражданам предложено пересмотреть планы поездок в Саудовскую Аравии и воздержаться от посещения районов страны на границе с Йеменом
.
"Возможности правительства США по оказанию экстренной помощи американским гражданам в Саудовской Аравии ограничены в связи с угрозами безопасности", - отмечается в сообщении.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что американским дипломатам в Саудовской Аравии было дано указание покинуть страну.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.