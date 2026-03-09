Рейтинг@Mail.ru
Госдеп потребовал от дипломатов покинуть Саудовскую Аравию - РИА Новости, 09.03.2026
18:38 09.03.2026 (обновлено: 18:45 09.03.2026)
Госдеп потребовал от дипломатов покинуть Саудовскую Аравию
Госдеп потребовал от дипломатов покинуть Саудовскую Аравию - РИА Новости, 09.03.2026
Госдеп потребовал от дипломатов покинуть Саудовскую Аравию
– Американские дипломаты в Саудовской Аравии, чье присутствие не является чрезвычайно важным, должны покинуть страну по соображениям безопасности, сообщил в... РИА Новости, 09.03.2026
в мире, саудовская аравия, сша, иран, государственный департамент сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Саудовская Аравия, США, Иран, Государственный департамент США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Госдеп потребовал от дипломатов покинуть Саудовскую Аравию

Госдеп потребовал от американских дипломатов покинуть Саудовскую Аравию

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар – Американские дипломаты в Саудовской Аравии, чье присутствие не является чрезвычайно важным, должны покинуть страну по соображениям безопасности, сообщил в понедельник госдепартамент США.
"Госдепартамент распорядился, чтобы сотрудники правительства США, чье нахождение не является чрезвычайно важным, и члены их семей покинули Саудовскую Аравию из-за соображений безопасности", - говорится в сообщении ведомства.
Там указывается, что обновленные рекомендации были выпущены 8 марта.
Кроме того, подчеркивается, что американским гражданам предложено пересмотреть планы поездок в Саудовскую Аравии и воздержаться от посещения районов страны на границе с Йеменом.
"Возможности правительства США по оказанию экстренной помощи американским гражданам в Саудовской Аравии ограничены в связи с угрозами безопасности", - отмечается в сообщении.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что американским дипломатам в Саудовской Аравии было дано указание покинуть страну.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Бойцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Хуситы могут стать угрозой для американского флота, считает аналитик
