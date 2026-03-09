https://ria.ru/20260309/ssha-2079543714.html
Вэнс признался, что устал от политики в США
Вэнс признался, что устал от политики в США - РИА Новости, 09.03.2026
Вэнс признался, что устал от политики в США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о своей солидарности с согражданами, признав, что он, как и большинство американцев, испытывает глубокую усталость от... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T18:09:00+03:00
2026-03-09T18:09:00+03:00
2026-03-09T18:09:00+03:00
в мире
сша
огайо
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_27e1ad725626cf7bca10330ba00ab4ab.jpg
https://ria.ru/20250815/britanija-2035618694.html
сша
огайо
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_950c6652fa11e8dce16d752f11de2b15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, огайо, иран
Вэнс признался, что устал от политики в США
Вэнс заявил, что чувствует усталость от политики
ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о своей солидарности с согражданами, признав, что он, как и большинство американцев, испытывает глубокую усталость от политики.
"Как политик, я вижу, что мы вступаем в сезон предвыборной кампании, и я, пожалуй, сыт по горло политикой так же сильно, как и все вы", - сказал Вэнс в обращении к Международной ассоциации пожарных.
Слова Вэнса об усталости от политики прозвучали всего лишь спустя год с небольшим после вступления в должность вице-президента. До перехода в Белый дом он в течение двух лет представлял в сенате США
штат Огайо
.
В ноябре 2026 года в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в Конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне продолжающейся военной кампании против Ирана
, а также ростом цен.