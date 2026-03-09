Рейтинг@Mail.ru
Вэнс признался, что устал от политики в США
18:09 09.03.2026
Вэнс признался, что устал от политики в США
Вэнс признался, что устал от политики в США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о своей солидарности с согражданами, признав, что он, как и большинство американцев, испытывает глубокую усталость от...
2026-03-09T18:09:00+03:00
2026-03-09T18:09:00+03:00
в мире
сша
огайо
иран
сша
огайо
иран
в мире, сша, огайо, иран
В мире, США, Огайо, Иран
Вэнс признался, что устал от политики в США

Вэнс заявил, что чувствует усталость от политики

© AP Photo / Jacquelyn MartinВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о своей солидарности с согражданами, признав, что он, как и большинство американцев, испытывает глубокую усталость от политики.
"Как политик, я вижу, что мы вступаем в сезон предвыборной кампании, и я, пожалуй, сыт по горло политикой так же сильно, как и все вы", - сказал Вэнс в обращении к Международной ассоциации пожарных.
Слова Вэнса об усталости от политики прозвучали всего лишь спустя год с небольшим после вступления в должность вице-президента. До перехода в Белый дом он в течение двух лет представлял в сенате США штат Огайо.
В ноябре 2026 года в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в Конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне продолжающейся военной кампании против Ирана, а также ростом цен.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Вэнсу отказали в обслуживании в британском пабе, пишут СМИ
15 августа 2025, 19:36
 
В миреСШАОгайоИран
 
 
