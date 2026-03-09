Вэнс признался, что устал от политики в США

ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о своей солидарности с согражданами, признав, что он, как и большинство американцев, испытывает глубокую усталость от политики.

"Как политик, я вижу, что мы вступаем в сезон предвыборной кампании, и я, пожалуй, сыт по горло политикой так же сильно, как и все вы", - сказал Вэнс в обращении к Международной ассоциации пожарных.