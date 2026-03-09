https://ria.ru/20260309/ssha-2079542342.html
Спецслужбы США перехватили зашифрованные сообщения из Ирана, сообщили СМИ
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Спецслужбы США перехватили зашифрованные сообщения, предположительно исходящие из Ирана, которые могли быть "оперативным сигналом" для "спящих агентов" Тегерана за пределами страны, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на уведомление американского правительства, направленном правоохранительным органам.
"В уведомлении, с которым ознакомился телеканал ABC News
, говорится о "предварительном анализе сигналов" сообщения "вероятно иранского происхождения", которое было ретранслировано через несколько стран вскоре после гибели (верховного лидера Ирана
- ред.) аятоллы Али Хаменеи
", - говорится в публикации.
Перехваченное сообщение было зашифровано и, по-видимому, предназначалось для "конспиративных получателей", обладающих ключом шифрования, отмечает телеканал. Такие сообщения используются в практике разведок для установления контактов с агентами без интернета и сотовой связи.
"Хотя точное содержание этих передач в настоящее время определить невозможно, внезапное появление новой станции с признаками международной ретрансляции требует повышенной ситуационной настороженности", - говорится в документе, с которым ознакомился ABC News.
В уведомлении правоохранительным органам рекомендуется усилить мониторинг подозрительных сигналов в радиоэфире. Если достоверность переданных сведений подтвердится, это может означать, что Иран готовится использовать свои "спящие ячейки" на Западе для ответных действий, подчеркивает ABC News.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.