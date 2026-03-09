Спецслужбы США перехватили зашифрованные сообщения из Ирана, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Спецслужбы США перехватили зашифрованные сообщения, предположительно исходящие из Ирана, которые могли быть "оперативным сигналом" для "спящих агентов" Тегерана за пределами страны, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на уведомление американского правительства, направленном правоохранительным органам.

Перехваченное сообщение было зашифровано и, по-видимому, предназначалось для "конспиративных получателей", обладающих ключом шифрования, отмечает телеканал. Такие сообщения используются в практике разведок для установления контактов с агентами без интернета и сотовой связи.

"Хотя точное содержание этих передач в настоящее время определить невозможно, внезапное появление новой станции с признаками международной ретрансляции требует повышенной ситуационной настороженности", - говорится в документе, с которым ознакомился ABC News.

В уведомлении правоохранительным органам рекомендуется усилить мониторинг подозрительных сигналов в радиоэфире. Если достоверность переданных сведений подтвердится, это может означать, что Иран готовится использовать свои "спящие ячейки" на Западе для ответных действий, подчеркивает ABC News.