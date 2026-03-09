Рейтинг@Mail.ru
Спецслужбы США перехватили зашифрованные сообщения из Ирана, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/ssha-2079542342.html
Спецслужбы США перехватили зашифрованные сообщения из Ирана, сообщили СМИ
Спецслужбы США перехватили зашифрованные сообщения из Ирана, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.03.2026
Спецслужбы США перехватили зашифрованные сообщения из Ирана, сообщили СМИ
Спецслужбы США перехватили зашифрованные сообщения, предположительно исходящие из Ирана, которые могли быть "оперативным сигналом" для "спящих агентов" Тегерана РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T17:51:00+03:00
2026-03-09T17:51:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260309/iran-2079532916.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Спецслужбы США перехватили зашифрованные сообщения из Ирана, сообщили СМИ

ABC News: США перехватили зашифрованные сообщения спящим агентам Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Спецслужбы США перехватили зашифрованные сообщения, предположительно исходящие из Ирана, которые могли быть "оперативным сигналом" для "спящих агентов" Тегерана за пределами страны, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на уведомление американского правительства, направленном правоохранительным органам.
"В уведомлении, с которым ознакомился телеканал ABC News, говорится о "предварительном анализе сигналов" сообщения "вероятно иранского происхождения", которое было ретранслировано через несколько стран вскоре после гибели (верховного лидера Ирана - ред.) аятоллы Али Хаменеи", - говорится в публикации.
Перехваченное сообщение было зашифровано и, по-видимому, предназначалось для "конспиративных получателей", обладающих ключом шифрования, отмечает телеканал. Такие сообщения используются в практике разведок для установления контактов с агентами без интернета и сотовой связи.
"Хотя точное содержание этих передач в настоящее время определить невозможно, внезапное появление новой станции с признаками международной ретрансляции требует повышенной ситуационной настороженности", - говорится в документе, с которым ознакомился ABC News.
В уведомлении правоохранительным органам рекомендуется усилить мониторинг подозрительных сигналов в радиоэфире. Если достоверность переданных сведений подтвердится, это может означать, что Иран готовится использовать свои "спящие ячейки" на Западе для ответных действий, подчеркивает ABC News.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Иран заслуживает". Фон дер Ляйен высказалась об ударах США
Вчера, 16:37
 
В миреИранСШАТегеран (город)Али ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала