Истребители с американского авианосца попали на видео
Истребители с американского авианосца попали на видео - РИА Новости, 09.03.2026
Истребители с американского авианосца попали на видео
Турецкие рыбаки сняли на видео неудачную попытку американского истребителя сесть на палубу авианосца, кадры появились в соцсетях. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T17:48:00+03:00
ЧП на борту авианосца США у Ирана
Рыбаки сняли на видео ЧП на борту авианосца США у Ирана. В кадр попала нештатная ситуация на борту авианосца. Совершивший посадку самолет, не останавливаясь, включил форсаж и вновь поднялся в небо. Вероятно, не сработал аэрофинишер.
Истребители с американского авианосца попали на видео
