Истребители с американского авианосца попали на видео - РИА Новости, 09.03.2026
17:41 09.03.2026 (обновлено: 17:48 09.03.2026)
Истребители с американского авианосца попали на видео
Турецкие рыбаки сняли на видео неудачную попытку американского истребителя сесть на палубу авианосца, кадры появились в соцсетях.
ЧП на борту авианосца США у Ирана
Рыбаки сняли на видео ЧП на борту авианосца США у Ирана. В кадр попала нештатная ситуация на борту авианосца. Совершивший посадку самолет, не останавливаясь, включил форсаж и вновь поднялся в небо. Вероятно, не сработал аэрофинишер.
в мире, сша, аравийское море, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Аравийское море, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Истребители с американского авианосца попали на видео

Турецкие рыбаки засняли ЧП на борту авианосца США

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Турецкие рыбаки сняли на видео неудачную попытку американского истребителя сесть на палубу авианосца, кадры появились в соцсетях.
Утверждается, что на видео, датированном 9 марта 2026 года, попал американский авианосец "Авраам Линкольн".
"Моряки на корабле, плывущем по Аравийскому морю, разжигают мангал и наблюдают за тем, как авианосец ВМС США Abraham Lincoln принимает на борт истребители", — говорится в публикации.
На видео показано, как один из самолетов не смог затормозить на палубе и ушел на второй круг.
Центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" 5 марта сообщал, что "Авраам Линкольн" приблизился на расстояние 340 километров к морским границам Ирана в Оманском заливе и был атакован беспилотниками ВМС КСИР. После этого корабль быстро скрылся.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
В миреСШААравийское мореИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
