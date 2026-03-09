Германия не будет ограничивать США в использовании военных баз против Ирана

БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Правительство Германии не намерено ограничивать США в использовании своих военных баз, расположенных на территории ФРГ, для поддержки военных действий против Ирана, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.
"Мы не будем ограничивать их (баз - ред.) использование", - заявил Корнелиус на правительственном брифинге в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Он утверждал, что использование США своих военных баз в военных действиях против Ирана соответствует законодательству Германии, имеющейся судебной практике, а также международному праву.
"Использование баз соответствует международному праву и судебной практике федерального конституционного суда (ФРГ - ред.). Мы также регулярно обмениваемся мнениями с властями США по правовым вопросам, касающимся этой темы", - сказал Корнелиус.
Ранее лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт высказала мнение, что использование США своих военных баз на территории ФРГ для проведения операции против Ирана делает Германию стороной конфликта на Ближнем Востоке.