Рейтинг@Mail.ru
Германия не будет ограничивать США в использовании военных баз против Ирана - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/ssha-2079532133.html
Германия не будет ограничивать США в использовании военных баз против Ирана
Германия не будет ограничивать США в использовании военных баз против Ирана - РИА Новости, 09.03.2026
Германия не будет ограничивать США в использовании военных баз против Ирана
Правительство Германии не намерено ограничивать США в использовании своих военных баз, расположенных на территории ФРГ, для поддержки военных действий против... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T16:27:00+03:00
2026-03-09T16:27:00+03:00
в мире
германия
иран
сша
сара вагенкнехт
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069234043_0:62:2594:1521_1920x0_80_0_0_9060d025123c5711dd94954f9e55b873.jpg
https://ria.ru/20260305/frantsiya-2078741820.html
германия
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069234043_0:0:2301:1726_1920x0_80_0_0_fc9dc802a0cdb03b0f7c829dbafa210b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, иран, сша, сара вагенкнехт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Германия, Иран, США, Сара Вагенкнехт, Военная операция США и Израиля против Ирана
Германия не будет ограничивать США в использовании военных баз против Ирана

Корнелиус: ФРГ не будет ограничивать США в использовании баз против Ирана

© Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew PlewИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew Plew
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Правительство Германии не намерено ограничивать США в использовании своих военных баз, расположенных на территории ФРГ, для поддержки военных действий против Ирана, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.
Газета Berliner Zeitung ранее сообщила, что американская авиабаза Рамштайн на юго-западе Германии сыграла ключевую роль в подготовке и проведении массированных ударов по Ирану.
"Мы не будем ограничивать их (баз - ред.) использование", - заявил Корнелиус на правительственном брифинге в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Он утверждал, что использование США своих военных баз в военных действиях против Ирана соответствует законодательству Германии, имеющейся судебной практике, а также международному праву.
"Использование баз соответствует международному праву и судебной практике федерального конституционного суда (ФРГ - ред.). Мы также регулярно обмениваемся мнениями с властями США по правовым вопросам, касающимся этой темы", - сказал Корнелиус.
Ранее лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт высказала мнение, что использование США своих военных баз на территории ФРГ для проведения операции против Ирана делает Германию стороной конфликта на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Франция разрешила США использовать свои военные базы на Ближнем Востоке
5 марта, 14:20
 
В миреГерманияИранСШАСара ВагенкнехтВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала