Германия не будет ограничивать США в использовании военных баз против Ирана

БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Правительство Германии не намерено ограничивать США в использовании своих военных баз, расположенных на территории ФРГ, для поддержки военных действий против Ирана, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.

"Использование баз соответствует международному праву и судебной практике федерального конституционного суда (ФРГ - ред.). Мы также регулярно обмениваемся мнениями с властями США по правовым вопросам, касающимся этой темы", - сказал Корнелиус.