"Они заканчиваются". В США сделали тревожное заявление о войне с Ираном - РИА Новости, 09.03.2026
16:04 09.03.2026
"Они заканчиваются". В США сделали тревожное заявление о войне с Ираном
"Они заканчиваются". В США сделали тревожное заявление о войне с Ираном
в мире
иран
израиль
ближний восток
дэниел дэвис
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
ближний восток
в мире, иран, израиль, ближний восток, дэниел дэвис, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Ближний Восток, Дэниел Дэвис, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Они заканчиваются". В США сделали тревожное заявление о войне с Ираном

Дэвис: США ошибаются, говоря об истощении арсенала Ирана

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты ложно полагают, что находятся в зените сил, а Иран почти исчерпал свои запасы, заявил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Мы утверждаем, что наращиваем атаки, а Иран находится на грани истощения, и у него заканчиваются пусковые установки и ракеты. Тем не менее вы видите своими глазами, что удары по Израилю и по базам в странах Ближнего Востока продолжаются безостановочно", — отметил он.
Дым на месте удара по нефтебазе в районе Тегерана - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Обжигают кожу": произошедшее в Иране ужаснуло Запад
Вчера, 15:00
По словам эксперта, похоже, что именно Соединенные Штаты снижают частоту своих атак.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием
Вчера, 13:06
 
В миреИранИзраильБлижний ВостокДэниел ДэвисВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
