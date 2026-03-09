Моджтаба Хаменеи мог пострадать в конфликте с США и Израилем

ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Характеристика, данная новому верховному лидеру Ирана Моджтабу Хаменеи иранскими СМИ, указывает на то, что он мог пострадать в ходе конфликта Тегерана с США и Израилем, к такому выводу пришло РИА Новости, проанализировав опубликованные сообщения.

Агентство Jamaran обратило внимание на то, что по отношению к Моджтабе Хаменеи иранское телевидение использовало слово "джанбаз". Персидско-русский словарь Юрия Рубинчика дает несколько вариантов перевода, один из которых - "рискующий жизнью".

При этом у слова есть и другие трактовки: оно может быть использовано по отношению к тем, кто мог пострадать в ходе каких-либо действий, связанных с рисками для жизни, в том числе на войне, и в итоге спасся или "вернулся к жизни", как об этом пишет электронный толковый словарь персидского языка Abadis.