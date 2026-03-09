Рейтинг@Mail.ru
"Сожжено дотла": в CША высказались о последствиях ударов по Тегерану
03:59 09.03.2026
"Сожжено дотла": в CША высказались о последствиях ударов по Тегерану
"Сожжено дотла": в CША высказались о последствиях ударов по Тегерану - РИА Новости, 09.03.2026
"Сожжено дотла": в CША высказались о последствиях ударов по Тегерану
Удары США по энергетической инфраструктуре Ирана не приведут к победе над ним, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. РИА Новости, 09.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
дэниел дэвис
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, израиль, дэниел дэвис, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Дэниел Дэвис, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Сожжено дотла": в CША высказались о последствиях ударов по Тегерану

Дэвис: атаки США на инфраструктуру Ирана не приведут к победе

© Кадр видео из соцсетейДым на месте удара по нефтебазе в районе Тегерана
Дым на месте удара по нефтебазе в районе Тегерана - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте удара по нефтебазе в районе Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Удары США по энергетической инфраструктуре Ирана не приведут к победе над ним, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Да, многое сожжено дотла, но как это приблизит нас к достижению целей краха режима или ликвидации программы создания ракет большой дальности? Неясно, как этот массированный обстрел приведет к достижению любой из этих целей", — написал он.
По словам Дэвиса, нет сомнений в том, что Соединенные Штаты и Израиль могут причинить Ирану серьезные разрушения, но вопрос заключается лишь в целесообразности их действий.
Накануне представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни сообщал, что удар попали четыре нефтехранилища в ИРИ. В МИД республики подчеркнули, что атака равносильна химической войне против иранских граждан, поскольку в воздух выбрасываются опасные токсичные вещества.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке. Аятолла Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур.
В миреСШАИранИзраильДэниел ДэвисАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
