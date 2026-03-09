Рейтинг@Mail.ru
01:41 09.03.2026 (обновлено: 12:22 09.03.2026)
"Опасения подтвердились": на Западе забили тревогу из-за новой авантюры США
"Опасения подтвердились": на Западе забили тревогу из-за новой авантюры США
Война в Иране закрепила отказ США от Европы, пишет британский журнал The New Statesman. РИА Новости, 09.03.2026
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Война в Иране закрепила отказ США от Европы, пишет британский журнал The New Statesman.
"Война лишь ускорила ухудшение трансатлантических отношений. Смешанная реакция европейских столиц вызвала в Вашингтоне подлинное негодование", — говорится в материале.
По данным издания, причины для подобного разрыва назревали уже давно — от разногласий по украинскому конфликту до полного нежелания Вашингтона считаться с мнением европейских лидеров.
"Для движения MAGA опасения по поводу Европы подтвердились. <…> Континент в принципе является несерьезным игроком на мировой арене. <…> Война в Иране делает эти разногласия еще более резкими. Два политических класса начинают осознавать, что мировоззрение каждого из них непримиримо по отношению к другому", — резюмирует автор.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
