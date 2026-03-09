"Опасения подтвердились": на Западе забили тревогу из-за новой авантюры США

"Война лишь ускорила ухудшение трансатлантических отношений. Смешанная реакция европейских столиц вызвала в Вашингтоне подлинное негодование", — говорится в материале.

По данным издания, причины для подобного разрыва назревали уже давно — от разногласий по украинскому конфликту до полного нежелания Вашингтона считаться с мнением европейских лидеров.