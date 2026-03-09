Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Госдеп обязал дипломатов США срочно выехать из Саудовской Аравии
01:40 09.03.2026 (обновлено: 04:33 09.03.2026)
СМИ: Госдеп обязал дипломатов США срочно выехать из Саудовской Аравии
СМИ: Госдеп обязал дипломатов США срочно выехать из Саудовской Аравии - РИА Новости, 09.03.2026
СМИ: Госдеп обязал дипломатов США срочно выехать из Саудовской Аравии
Американским дипломатам, работающим в Саудовской Аравии, было дано указание покинуть страну, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.03.2026
СМИ: Госдеп обязал дипломатов США срочно выехать из Саудовской Аравии

NYT: Госдеп обязал дипломатов США срочно выехать из Саудовской Аравии

Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Американским дипломатам, работающим в Саудовской Аравии, было дано указание покинуть страну, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
"Этот шаг Госдепартамента означает, что американские официальные лица осознают растущие риски в регионе. Это первый случай с начала войны между США и Израилем против Ирана 28 февраля, когда ведомство одобрило или распорядилось о так называемом обязательном выезде персонала из Саудовской Аравии", - передает газета.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
СМИ: Госдеп США будет руководить эвакуацией американцев с Ближнего Востока
5 марта, 08:58
Как сообщает издание, указ госдепартамента будет касаться не только американских госслужащих в Эр-Рияде, но и в Джидде и Дахране – двух городах, где расположены консульства США.
Позднее посольство США в Эр-Рияде сообщило, что госдеп страны распорядился, чтобы необязательный дипперсонал и члены их семей покинули Саудовскую Аравию из-за угрозы безопасности.
Ранее американские дипломаты раскритиковали администрацию президента Дональда Трампа за то, что подготовка к эвакуации с Ближнего Востока началась слишком поздно, несмотря на то, что США неделями стягивали войска в регион и открыто угрожали Ирану началом войны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Госдеп США заявил об угрозе вооруженного конфликта в Кувейте
2 марта, 02:18
Госдеп США заявил об угрозе вооруженного конфликта в Кувейте
2 марта, 02:18
 
