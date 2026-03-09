Рейтинг@Mail.ru
Младшего сына Трампа предложили отправить в Иран
01:36 09.03.2026
Младшего сына Трампа предложили отправить в Иран
Тысячи американцев потребовали призвать младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона в армию для отправки в Иран, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой РИА Новости, 09.03.2026
Младшего сына Трампа предложили отправить в Иран

Бэррон Трамп
Бэррон Трамп
Бэррон Трамп. Архивное фото
Бэррон Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Тысячи американцев потребовали призвать младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона в армию для отправки в Иран, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на сайт с одноименной петицией.
"В социальных сетях, наряду с поддержкой, разгорается гнев по поводу действий президента США и его планов даже отправить сухопутные войска в Иран. Под хэштегом "#SendBarron" тысячи людей требуют, чтобы младшего сына Трампа, Бэррона, призвали в армию", — говорится в материале.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Совет экспертов Ирана выбрал нового лидера, несмотря на угрозы Трампа
Вчера, 00:51
На сайте с сарказмом отмечается, что США сильны, пока их готовы защищать такие лидеры, как Трамп, поэтому его сыну надо взять пример с отца и лично отправиться в Иран.
"Служение – это честь. Сила передается по наследству. Благослови тебя Бог, Бэррон", — говорится в описании петиции.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Следующий лидер Ирана долго не продержится без одобрения США, заявил Трамп
8 марта, 19:31
По сообщениям СМИ основателем движения за отправку Бэррона Трампа в Иран является экс-сценарист сериала "Южный Парк" Тоби Мортон.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке. Аятолла Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур.
Последствия атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
СМИ: США беспокоят удары Израиля по топливным хранилищам Ирана
Вчера, 00:06
 
