СМИ: США беспокоят удары Израиля по топливным хранилищам Ирана

ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. США беспокоят удары Израиля по топливным хранилищам Ирана, так как это может повлиять на цены на нефть и усилить поддержку действующей власти среди иранцев, передает издание США беспокоят удары Израиля по топливным хранилищам Ирана, так как это может повлиять на цены на нефть и усилить поддержку действующей власти среди иранцев, передает издание Axios со ссылкой на источники.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об атаке нескольких нефтехранилищ в Тегеране.

"США обеспокоены тем, что израильские удары по инфраструктуре, обслуживающей простых иранцев, могут иметь обратный стратегический эффект, сплотив иранское общество в поддержку режима и спровоцировав рост цен на нефть", - сообщает Axios.

По информации издания, израильские и американские официальные лица заявили, что ЦАХАЛ заранее уведомил военных США об ударах. При этом один американский источник сказал, что США были удивлены тем, насколько масштабными оказались израильские удары.

"Мы не считаем, что это была хорошая идея", - цитирует Axios высокопоставленного американского чиновника.

Один из чиновников Израиля сообщил Axios, что послание США Израилю по поводу ударов было следующим: "Что за чёрт? (WTF)".