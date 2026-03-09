Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Южной" группировки войск за сутки сбили пять тяжелых дронов ВСУ - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/spetsoperatsiya-2079461093.html
Бойцы "Южной" группировки войск за сутки сбили пять тяжелых дронов ВСУ
Бойцы "Южной" группировки войск за сутки сбили пять тяжелых дронов ВСУ - РИА Новости, 09.03.2026
Бойцы "Южной" группировки войск за сутки сбили пять тяжелых дронов ВСУ
Расчеты БПЛА Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск за сутки сбили 5 тяжелых дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T05:05:00+03:00
2026-03-09T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077054093_0:83:3348:1966_1920x0_80_0_0_6425a06c347df7ca03d2e7246c86e14f.jpg
https://ria.ru/20260309/spetsoperatsiya-2079460950.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077054093_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_48d462ac238e70bf6ce3c13369922aa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Южной" группировки войск за сутки сбили пять тяжелых дронов ВСУ

Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск за сутки сбили пять тяжелых дронов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Расчеты БПЛА Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск за сутки сбили 5 тяжелых дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Расчетами роты БПЛА войск беспилотных систем в составе разведывательно-штурмовой бригады "Александр Невский" Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск на краматорско-дружковском направлении за сутки уничтожено в воздухе пять тяжелых дронов ВСУ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, российские бойцы ведут круглосуточный мониторинг воздушного пространства в зоне их ответственности. "Для поражения украинских гексокоптеров в воздушном пространстве успешно применяется метод тарана с использованием FPV-дронов-истребителей, а также новые ударные дроны-истребители "Ёлка", - следует из сообщения.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В зоне СВО применяются новые НРТК для российских медподразделений
Вчера, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала