Бойцы "Южной" группировки войск за сутки сбили пять тяжелых дронов ВСУ

По данным ведомства, российские бойцы ведут круглосуточный мониторинг воздушного пространства в зоне их ответственности. "Для поражения украинских гексокоптеров в воздушном пространстве успешно применяется метод тарана с использованием FPV-дронов-истребителей, а также новые ударные дроны-истребители "Ёлка", - следует из сообщения.