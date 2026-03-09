https://ria.ru/20260309/spetsoperatsiya-2079461093.html
Бойцы "Южной" группировки войск за сутки сбили пять тяжелых дронов ВСУ
Бойцы "Южной" группировки войск за сутки сбили пять тяжелых дронов ВСУ - РИА Новости, 09.03.2026
Бойцы "Южной" группировки войск за сутки сбили пять тяжелых дронов ВСУ
Расчеты БПЛА Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск за сутки сбили 5 тяжелых дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T05:05:00+03:00
2026-03-09T05:05:00+03:00
2026-03-09T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077054093_0:83:3348:1966_1920x0_80_0_0_6425a06c347df7ca03d2e7246c86e14f.jpg
https://ria.ru/20260309/spetsoperatsiya-2079460950.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077054093_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_48d462ac238e70bf6ce3c13369922aa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Южной" группировки войск за сутки сбили пять тяжелых дронов ВСУ
Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск за сутки сбили пять тяжелых дронов ВСУ