В зоне СВО применяются новые НРТК для российских медподразделений
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 09.03.2026
В зоне СВО применяются новые НРТК для российских медподразделений
В зоне СВО применяются новые НРТК для российских медподразделений
Медицинские эвакуационные подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ успешно применяют модернизированные наземные...
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
воздушно-десантные войска россии
запорожская область
безопасность, запорожская область, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Воздушно-десантные войска России
В зоне СВО применяются новые НРТК для российских медподразделений

В зоне СВО применяются новые НРТК для медподразделений ВС РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Медицинские эвакуационные подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ успешно применяют модернизированные наземные робототехнические комплексы (НРТК) на ореховском направлении.
"Медицинские эвакуационные группы Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ успешно применяют на ореховском направлении в Запорожской области новые специально модернизированные для медподразделений эвакуационные наземные робототехнические комплексы (НРТК), созданные на базе НРТК "Курьер", "Омич", "Богомол" и недавно поступившие в соединения воздушно-десантных войск для нужд эвакуационных групп", - говорится в сообщении.
ВС России уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Вчера, 05:03
По словам ведомства, десантники получили данный НРТК, испытали на полигоне и теперь успешно применяют для эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения.
Оператор медицинского эвакуационного НРТК с позывным "Проза" отметил, что у машин повышена грузоподъемность, скорость, проходимость и маневренность по сравнению с базовыми версиями. Управление комплексами осуществляется за счет отечественных систем связи по закрытым каналам.
"Соответственно подключение к интернет-системам и мессенджерам западного производства не требуется и никак не влияет на ведение боевых действий и управление эвакуационными подразделениями", — добавил военнослужащий.
В дальнейшем подобные комплексы будут направлены для применения в другие соединения и воинские части воздушно-десантных войск.
Боец рассказал, как сбил дрон "Баба-Яга" под Купянском
8 марта, 07:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВоздушно-десантные войска России
 
 
