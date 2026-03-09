https://ria.ru/20260309/spetsoperatsiya-2079460950.html
В зоне СВО применяются новые НРТК для российских медподразделений
В зоне СВО применяются новые НРТК для российских медподразделений - РИА Новости, 09.03.2026
В зоне СВО применяются новые НРТК для российских медподразделений
Медицинские эвакуационные подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ успешно применяют модернизированные наземные... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T05:04:00+03:00
2026-03-09T05:04:00+03:00
2026-03-09T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:120:2962:1786_1920x0_80_0_0_9317d913b9b1be6787ae110c65970650.jpg
https://ria.ru/20260309/spetsoperatsiya-2079460823.html
https://ria.ru/20260308/spetsoperatsiya-2079324291.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_972bb30d6a61d1d50ee59ae63eaf8363.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Воздушно-десантные войска России
В зоне СВО применяются новые НРТК для российских медподразделений
В зоне СВО применяются новые НРТК для медподразделений ВС РФ
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Медицинские эвакуационные подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ успешно применяют модернизированные наземные робототехнические комплексы (НРТК) на ореховском направлении.
"Медицинские эвакуационные группы Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ
успешно применяют на ореховском направлении в Запорожской области
новые специально модернизированные для медподразделений эвакуационные наземные робототехнические комплексы (НРТК), созданные на базе НРТК "Курьер", "Омич", "Богомол" и недавно поступившие в соединения воздушно-десантных войск для нужд эвакуационных групп", - говорится в сообщении.
По словам ведомства, десантники получили данный НРТК, испытали на полигоне и теперь успешно применяют для эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения.
Оператор медицинского эвакуационного НРТК с позывным "Проза" отметил, что у машин повышена грузоподъемность, скорость, проходимость и маневренность по сравнению с базовыми версиями. Управление комплексами осуществляется за счет отечественных систем связи по закрытым каналам.
"Соответственно подключение к интернет-системам и мессенджерам западного производства не требуется и никак не влияет на ведение боевых действий и управление эвакуационными подразделениями", — добавил военнослужащий.
В дальнейшем подобные комплексы будут направлены для применения в другие соединения и воинские части воздушно-десантных войск.