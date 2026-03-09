Рейтинг@Mail.ru
Российские операторы БПЛА ликвидировали украинскую БМП-2 под Купянском
Специальная военная операция на Украине
 
02:13 09.03.2026
Российские операторы БПЛА ликвидировали украинскую БМП-2 под Купянском
специальная военная операция на украине
Специальная военная операция на Украине, БМП-2
Российские операторы БПЛА ликвидировали украинскую БМП-2 под Купянском

Операторы БПЛА ВС РФ ликвидировали БМП-2 ВСУ под Купянском

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Российские операторы БПЛА уничтожили БМП-2 противника в районе Купянска, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА гвардейского Ленинградского мотострелкового полка в составе группировки войск "Запад" с позывным "Пол".
"В процессе боевой работы был выявлен капонир, в котором находилась техника противника, под Купянском. При разведывательном сопровождении, при наблюдении были нанесены несколько ударов, одним из которых оператор дрона КВН нашего полка, взвод беспилотных систем, поразил БМП-2", - рассказал "Пол".
Военнослужащий отметил, что это однозначно была советская техника.
"Возможно, это не из тех запасов, которые оставались на ней (Украине - ред.) после распада Советского Союза, а из тех же самых стран (бывшего - ред.) Варшавского договора, которые точно так же всю советскую технику данных образцов используют", - предположил "Пол".
Видео поражения БМП-2 есть в распоряжении РИА Новости.
Специальная военная операция на УкраинеБМП-2
 
 
