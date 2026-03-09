Рейтинг@Mail.ru
Добровольцы из Белоруссии рассказали о службе в спецназе "Ахмат" - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:10 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/spetsnaz-2079456679.html
Добровольцы из Белоруссии рассказали о службе в спецназе "Ахмат"
Добровольцы из Белоруссии рассказали о службе в спецназе "Ахмат" - РИА Новости, 09.03.2026
Добровольцы из Белоруссии рассказали о службе в спецназе "Ахмат"
Белорусские добровольцы рассказали РИА Новости, что принимают участие в СВО в составе спецназа "Ахмат", чтобы защитить историческую память. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T03:10:00+03:00
2026-03-09T03:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
россия
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:120:2962:1786_1920x0_80_0_0_9317d913b9b1be6787ae110c65970650.jpg
https://ria.ru/20260309/raschet-2079449409.html
https://ria.ru/20260308/spetsoperatsiya-2079324291.html
белоруссия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_972bb30d6a61d1d50ee59ae63eaf8363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Россия, Европа
Добровольцы из Белоруссии рассказали о службе в спецназе "Ахмат"

РИА Новости: добровольцы из Белоруссии служат в спецназе "Ахмат"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 9 мар — РИА Новости. Белорусские добровольцы рассказали РИА Новости, что принимают участие в СВО в составе спецназа "Ахмат", чтобы защитить историческую память.
"Мы должны защитить то, что строилось годами и за что воевали наши отцы, прадеды. Мы это должны защищать любой ценой. Поэтому всех призываем на защиту Родины!" — сказал военнослужащий с позывным "Липа".
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Боец ВС России уничтожил пулеметный расчет противника
Вчера, 00:04
Его сослуживец с позывным "Беркут" объяснил, что принять участие в СВО было его личным и обдуманным решением после службы в белорусской армии. Оба военнослужащих имеют российское гражданство.
"Мы все славяне. И когда началась специальная военная операция, естественно, я не хотел оставаться в стороне. Мне нравятся принципы, которые поддерживает Российская Федерация, и за что она борется", — добавил "Липа".
По словам военнослужащих, советские памятники в Белоруссии напоминают о подвиге, который совершили прадеды. Оба бойца осудили снос подобных монументов в Европе и на Украине.
"Все прекрасно должны понимать, какой вклад внёс Советский Союз против фашистской Германии. Пал бы Советский Союз – пал бы весь мир", - подчеркнул "Липа".
Бойцы отметили, что всегда считали русских, белорусов и украинцев одним народом и подчеркнули, что им нравится служить в многонациональном подразделении спецназ "Ахмат".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Боец рассказал, как сбил дрон "Баба-Яга" под Купянском
8 марта, 07:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияРоссияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала