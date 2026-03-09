https://ria.ru/20260309/spetsnaz-2079456679.html
Добровольцы из Белоруссии рассказали о службе в спецназе "Ахмат"
Белорусские добровольцы рассказали РИА Новости, что принимают участие в СВО в составе спецназа "Ахмат", чтобы защитить историческую память. РИА Новости, 09.03.2026
БЕЛГОРОД, 9 мар — РИА Новости. Белорусские добровольцы рассказали РИА Новости, что принимают участие в СВО в составе спецназа "Ахмат", чтобы защитить историческую память.
"Мы должны защитить то, что строилось годами и за что воевали наши отцы, прадеды. Мы это должны защищать любой ценой. Поэтому всех призываем на защиту Родины!" — сказал военнослужащий с позывным "Липа".
Его сослуживец с позывным "Беркут" объяснил, что принять участие в СВО было его личным и обдуманным решением после службы в белорусской армии. Оба военнослужащих имеют российское гражданство.
"Мы все славяне. И когда началась специальная военная операция, естественно, я не хотел оставаться в стороне. Мне нравятся принципы, которые поддерживает Российская Федерация
, и за что она борется", — добавил "Липа".
По словам военнослужащих, советские памятники в Белоруссии
напоминают о подвиге, который совершили прадеды. Оба бойца осудили снос подобных монументов в Европе
и на Украине
.
"Все прекрасно должны понимать, какой вклад внёс Советский Союз против фашистской Германии
. Пал бы Советский Союз – пал бы весь мир", - подчеркнул "Липа".
Бойцы отметили, что всегда считали русских, белорусов и украинцев одним народом и подчеркнули, что им нравится служить в многонациональном подразделении спецназ "Ахмат".