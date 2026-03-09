Добровольцы из Белоруссии рассказали о службе в спецназе "Ахмат"

БЕЛГОРОД, 9 мар — РИА Новости. Белорусские добровольцы рассказали РИА Новости, что принимают участие в СВО в составе спецназа "Ахмат", чтобы защитить историческую память.

"Мы должны защитить то, что строилось годами и за что воевали наши отцы, прадеды. Мы это должны защищать любой ценой. Поэтому всех призываем на защиту Родины!" — сказал военнослужащий с позывным "Липа".

Его сослуживец с позывным "Беркут" объяснил, что принять участие в СВО было его личным и обдуманным решением после службы в белорусской армии. Оба военнослужащих имеют российское гражданство.

"Мы все славяне. И когда началась специальная военная операция, естественно, я не хотел оставаться в стороне. Мне нравятся принципы, которые поддерживает Российская Федерация , и за что она борется", — добавил "Липа".

По словам военнослужащих, советские памятники в Белоруссии напоминают о подвиге, который совершили прадеды. Оба бойца осудили снос подобных монументов в Европе и на Украине

"Все прекрасно должны понимать, какой вклад внёс Советский Союз против фашистской Германии . Пал бы Советский Союз – пал бы весь мир", - подчеркнул "Липа".