Назначение сына Хаменеи верховным лидером Ирана вызвало переполох на Западе
15:35 09.03.2026
Назначение сына Хаменеи верховным лидером Ирана вызвало переполох на Западе
Назначение сына Хаменеи верховным лидером Ирана вызвало переполох на Западе
Избранный верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи будет представлять угрозу американским интересам, пишет Spectator. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T15:35:00+03:00
2026-03-09T15:35:00+03:00
Назначение сына Хаменеи верховным лидером Ирана вызвало переполох на Западе

Spectator: новый верховный лидер Ирана продолжит угрожать интересам США

© REUTERS / Office of the Iranian Supreme LeaderМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / Office of the Iranian Supreme Leader
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Избранный верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи будет представлять угрозу американским интересам, пишет Spectator.
"Его правление, сколько бы оно ни продлилось, означает, что иранский режим по-прежнему будет представлять угрозу для интересов США", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Заявление Зеленского об Иране вызвало изумление на Западе
Вчера, 08:50
В понедельник ночью совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи был избран новым верховным лидером исламской республики.
Президент США Дональд Трамп, комментируя в СМИ избрание сына аятоллы Али Хаменеи Моджтабы верховным лидером Ирана, заявил, что "недоволен" и что будет следить за развитием событий.
Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
СМИ рассказали о дерзкой реакции Зеленского на слова Трампа
Вчера, 13:09
 
