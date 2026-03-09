Рейтинг@Mail.ru
15:47 09.03.2026
Временный руководящий совет Ирана прекратил работу
Временный руководящий совет Ирана прекратил работу
Временный руководящий совет прекратил работу в связи с избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана, заявил официальный представитель Совета стражей РИА Новости, 09.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Временный руководящий совет прекратил работу в связи с избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана, заявил официальный представитель Совета стражей конституции Ирана Хади Тахан Назиф.
"После того, как в прошедшую ночь секретариат Совета экспертов объявил Моджтабу Хаменеи в качестве третьего лидера исламской революции, работа временного руководящего совета фактически завершилась", - сказал чиновник, чьи слова приводит агентство Tasnim.
Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.
Руководящие функции до избрания находились у временного совета, в который входили президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.
