Временный руководящий совет Ирана прекратил работу
Временный руководящий совет Ирана прекратил работу - РИА Новости, 09.03.2026
Временный руководящий совет Ирана прекратил работу
Временный руководящий совет прекратил работу в связи с избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана, заявил официальный представитель Совета стражей РИА Новости, 09.03.2026
