Появились новые подробности нападения на дом Рианны

"Полиция опознала подозреваемую как 35-летнюю Иванну Ортис, которая была арестована по подозрению в покушении на убийство... За несколько недель до стрельбы Ортис опубликовала в социальных сетях серию бессвязных сообщений и видеороликов, в которых упоминались несколько знаменитостей, в первую очередь Рианна", - пишет издание.