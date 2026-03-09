Появились новые подробности нападения на дом Рианны

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Женщина, обстрелявшая дом певицы Рианны (настоящее имя Робин Рианна Фенти) в Беверли-Хиллз, была одержима ей, а также другими американскими исполнителями в своих соцсетях, где выкладывала странные публикации и видеоролики, сообщает издание New York Post.
"Полиция опознала подозреваемую как 35-летнюю Иванну Ортис, которая была арестована по подозрению в покушении на убийство... За несколько недель до стрельбы Ортис опубликовала в социальных сетях серию бессвязных сообщений и видеороликов, в которых упоминались несколько знаменитостей, в первую очередь Рианна", - пишет издание.
Отмечается, что в серии публикаций Ортис враждебно и оскорбительно высказывалась об исполнительнице, напрямую отмечая ее в постах.
Издание подчеркивает, что кроме Рианны женщина также писала посты с похожим содержанием о рэп-исполнительнице Карди Би, а также в 2025 году даже подавала иск в суд с целью остановить концерт поп-звезды Билли Айлиш, утверждая, что его организаторы не получили надлежащего разрешения на проведение мероприятия. Кроме того, Ортис вела канал на YouTube, где публиковала серию видеороликов, в которых документировала 60-дневный молитвенный марафон.
