Израилю достаточно уничтожения иранских военных объектов, пишут СМИ

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Цели Израиля в конфликте с Ираном могут быть достигнуты при уничтожении иранских военных объектов, при этом длительные боевые действия ради свержения иранских властей не в интересах Израиля, пишет газета Washington Post со ссылкой на израильского чиновника.
«
"Я не уверен, что в наших интересах воевать, пока власть не будет свергнута... Конечно, мы хотим свергнуть власть, но это не единственный возможный итог... Мы не видим никого, кто мог бы заменить режим", - приводит газета слова чиновника.
Согласно публикации, кампания США и Израиля по бомбардировкам Ирана "приближается к моменту выполнения военных целей". Информации о том, когда операция может быть завершена, издание не приводит.
При этом газета отмечает, что некоторые представители оборонных ведомств Израиля настроены скептически по отношению к стратегическому планированию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху на фоне ситуации в секторе Газа из-за отсутствия четко обозначенных целей. Кроме того, согласно публикации Washington Post, существуют опасения, что Нетаньяху может отдать приказ о проведении масштабной наземной операции в Ливане против движения "Хезболлах".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Израиль объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.