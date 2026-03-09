Рейтинг@Mail.ru
В Словакии рассказали о борьбе с Зеленским за поставки энергоресурсов - РИА Новости, 09.03.2026
22:06 09.03.2026
В Словакии рассказали о борьбе с Зеленским за поставки энергоресурсов
В Словакии рассказали о борьбе с Зеленским за поставки энергоресурсов
в мире
словакия
украина
венгрия
роберт фицо
владимир зеленский
мирный план сша по украине
словакия
украина
венгрия
В Словакии рассказали о борьбе с Зеленским за поставки энергоресурсов

Флаг Словакии
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Флаг Словакии. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 9 мар - РИА Новости. Словакия законно добивается восстановления поставок нефти и газа через Украину, на которые имеет право до конца 2027 года, в этой борьбе с Владимиром Зеленским республика готова идти на крайние, но легитимные меры, заявил словацкий премьер Роберт Фицо.
В воскресенье Фицо заявил, что Словакия готова перенять эстафету блокирования европейского кредита для Киева от Венгрии, чтобы добиться восстановления прокачки нефти через Украину.
«

"Мы подаем иск против Европейской комиссии, законно добиваемся восстановления потока газа и нефти в Словакию, на которые вплоть до конца 2027 года, согласно Евросоюзу, имеем право. В поединке с растерянным украинским президентом, который не колеблется использовать против Словакии и Венгрии шантаж, идем до легитимных крайностей", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в понедельник.

Киев шантажирует Венгрию и Словакию из-за российской нефти, заявил Песков
4 марта, 12:59
4 марта, 12:59
Киев остановил поставки российской нефти по "Дружбе" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
В январе Фицо назвал запрет на импорт газа из РФ в Европейский союз идеологической глупостью и энергетическим самоубийством. Словакия намерена подать иск против этого запрета в европейский суд.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
МИД Словакии: Киев не ответил на просьбы дать осмотреть участок "Дружбы"
8 марта, 19:45
8 марта, 19:45
 
В миреСловакияУкраинаВенгрияРоберт ФицоВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
