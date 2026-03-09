Швейцария не планирует вступать в Евросоюз, заявили в МИД страны

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Швейцария не намерена вступать в Европейский союз, но стремится стабилизировать и развивать отношения с ЕС посредством нового пакета соглашений, заявил швейцарский МИД.

Швейцария не является членом ЕС, однако поддерживает тесные связи с союзом. Новые договоренности Берна с Евросоюзом, принятие которых ожидается не ранее 2027 года, охватят широкий спектр направлений сотрудничества, включая сферы транспорта, электроэнергетики и здравоохранения.