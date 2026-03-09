Рейтинг@Mail.ru
Швейцария не планирует вступать в Евросоюз, заявили в МИД страны - РИА Новости, 09.03.2026
06:32 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/shveytsariya-2079463936.html
Швейцария не планирует вступать в Евросоюз, заявили в МИД страны
Швейцария не планирует вступать в Евросоюз, заявили в МИД страны - РИА Новости, 09.03.2026
Швейцария не планирует вступать в Евросоюз, заявили в МИД страны
Швейцария не намерена вступать в Европейский союз, но стремится стабилизировать и развивать отношения с ЕС посредством нового пакета соглашений, заявил... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T06:32:00+03:00
2026-03-09T06:32:00+03:00
в мире
швейцария
берн (кантон)
россия
евросоюз
нато
швейцария
берн (кантон)
россия
в мире, швейцария, берн (кантон), россия, евросоюз, нато
В мире, Швейцария, Берн (кантон), Россия, Евросоюз, НАТО
Швейцария не планирует вступать в Евросоюз, заявили в МИД страны

МИД Швейцарии заявил, что страна не планирует вступать в ЕС

Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Fotolia / swisshippo
Флаг Швейцарии. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Швейцария не намерена вступать в Европейский союз, но стремится стабилизировать и развивать отношения с ЕС посредством нового пакета соглашений, заявил швейцарский МИД.
"Швейцария не намерена вступать в Европейский союз. Она стремится стабилизировать и развивать отношения с ЕС и продолжать двусторонний формат сотрудничества через новый пакет соглашений", - сообщили газете "Известия" в МИД страны.
Берн - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Швейцария присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций ЕС против России
25 февраля, 20:10
Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что новые договоренности с ЕС - лишь продолжение двустороннего подхода, который Берн практикует десятилетиями.
При этом депутат парламента страны от Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор заявил газете, что в преддверии голосования за ратификацию нового пакета соглашений с ЕС активизировалось проевропейское лобби, выступающее за вступление Швейцарии в Евросоюз.
Швейцария не является членом ЕС, однако поддерживает тесные связи с союзом. Новые договоренности Берна с Евросоюзом, принятие которых ожидается не ранее 2027 года, охватят широкий спектр направлений сотрудничества, включая сферы транспорта, электроэнергетики и здравоохранения.
При этом конфедерация, не будучи страной-участницей союза, присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Военные страны приняли участие в 20 учениях за рубежом и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО.
Посол назвал антироссийские меры Швейцарии декоративными
27 февраля, 08:36
Посол назвал антироссийские меры Швейцарии декоративными
27 февраля, 08:36
 
