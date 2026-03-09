Роспотребнадзор назвал причину отравления школьников в Богородске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Причиной массовой заболеваемости среди учащихся в школе №6 в Богородске стал норовирус, на пищеблоке обнаружены нарушения санитарных правил, сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
"Результаты исследований материала от больных показали, что причиной заболевания стал норовирус 1 генотипа (лабораторно подтвержден в материале от заболевших)", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в школе проведен необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе заключительная дезинфекция.
"В ходе расследования выявлены нарушения санитарного законодательства на пищеблоке, будут возбуждены дела об административной ответственности в отношении виновных лиц", - подчеркивается в сообщении.
Ранее ведомство сообщало, что 4 марта поступила информация о регистрации случаев заболеваемости острой кишечной инфекцией в школе №6 Богородского округа. Начато санитарно-эпидемиологическое расследование, работа школы приостановлена. Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).