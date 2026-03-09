Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор назвал причину отравления школьников в Богородске
12:40 09.03.2026
Роспотребнадзор назвал причину отравления школьников в Богородске
Причиной массовой заболеваемости среди учащихся в школе №6 в Богородске стал норовирус, на пищеблоке обнаружены нарушения санитарных правил, сообщает управление РИА Новости, 09.03.2026
происшествия
богородск
нижегородская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
богородск
нижегородская область
россия
происшествия, богородск, нижегородская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Богородск, Нижегородская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Причиной массовой заболеваемости среди учащихся в школе №6 в Богородске стал норовирус, на пищеблоке обнаружены нарушения санитарных правил, сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
"Результаты исследований материала от больных показали, что причиной заболевания стал норовирус 1 генотипа (лабораторно подтвержден в материале от заболевших)", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в школе проведен необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе заключительная дезинфекция.
"В ходе расследования выявлены нарушения санитарного законодательства на пищеблоке, будут возбуждены дела об административной ответственности в отношении виновных лиц", - подчеркивается в сообщении.
Ранее ведомство сообщало, что 4 марта поступила информация о регистрации случаев заболеваемости острой кишечной инфекцией в школе №6 Богородского округа. Начато санитарно-эпидемиологическое расследование, работа школы приостановлена. Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Бассейн в Стерлитамаке, в котором дети отравились парами хлора - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Стерлитамаке девять детей отравились парами хлора
ПроисшествияБогородскНижегородская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
