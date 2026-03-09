В Сети набирают популярность призывы мобилизовать сына Трампа

ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Публикации в соцсети X с призывами мобилизовать младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона для участия в боевых действиях против Ирана набирают десятки тысяч лайков, выяснило РИА Новости, проанализировав статистические данные.

Кроме того, разошелся по соцсети и другой хештег - #draftbarrontrump (мобилизуйте Бэррона Трампа). Начиная со 2 марта он собрал свыше 15 тысяч лайков и около 5 тысяч репостов.