В Сети набирают популярность призывы мобилизовать сына Трампа

ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Публикации в соцсети X с призывами мобилизовать младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона для участия в боевых действиях против Ирана набирают десятки тысяч лайков, выяснило РИА Новости, проанализировав статистические данные.
В начале марта американский комик и сценарист Тоби Мортон запустил сайт с требованием мобилизовать сына американского президента для участия в конфликте против Ирана. На сайте также размещены выдуманные сатирические цитаты Трампа о том, что американский народ просит его отправить Бэррона в зону конфликта.
Посты с хештегом #sendbarron (отправьте Бэррона), призывающие отправить 19-летнего сына американского лидера в зону конфликта на Ближнем Востоке, набрали около 90 тысяч лайков за период со 2 по 9 марта. За тот же период подобными публикациями поделились почти 25 тысяч пользователей.
Кроме того, разошелся по соцсети и другой хештег - #draftbarrontrump (мобилизуйте Бэррона Трампа). Начиная со 2 марта он собрал свыше 15 тысяч лайков и около 5 тысяч репостов.