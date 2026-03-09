Рейтинг@Mail.ru
В Сети набирают популярность призывы мобилизовать сына Трампа - РИА Новости, 09.03.2026
12:25 09.03.2026
В Сети набирают популярность призывы мобилизовать сына Трампа
В Сети набирают популярность призывы мобилизовать сына Трампа
Публикации в соцсети X с призывами мобилизовать младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона для участия в боевых действиях против Ирана набирают... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
ближний восток
в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Сети набирают популярность призывы мобилизовать сына Трампа

Посты с призывами мобилизовать сына Трампа набирают десятки тысяч лайков в X

Бэррон Трамп
Бэррон Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Публикации в соцсети X с призывами мобилизовать младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона для участия в боевых действиях против Ирана набирают десятки тысяч лайков, выяснило РИА Новости, проанализировав статистические данные.
В начале марта американский комик и сценарист Тоби Мортон запустил сайт с требованием мобилизовать сына американского президента для участия в конфликте против Ирана. На сайте также размещены выдуманные сатирические цитаты Трампа о том, что американский народ просит его отправить Бэррона в зону конфликта.
Посты с хештегом #sendbarron (отправьте Бэррона), призывающие отправить 19-летнего сына американского лидера в зону конфликта на Ближнем Востоке, набрали около 90 тысяч лайков за период со 2 по 9 марта. За тот же период подобными публикациями поделились почти 25 тысяч пользователей.
Кроме того, разошелся по соцсети и другой хештег - #draftbarrontrump (мобилизуйте Бэррона Трампа). Начиная со 2 марта он собрал свыше 15 тысяч лайков и около 5 тысяч репостов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
