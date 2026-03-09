Сербия запретит экспорт нефти и нефтепродуктов

БЕЛГРАД, 9 мар – РИА Новости. Кабмин Сербии вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов до 19 марта с возможностью продления для защиты от скачка цен, сообщило министерство горного дела и энергетики республики.

"Правительство республики Сербия утром приняло на внеочередном заседании решение о запрете на экспорт нефти и нефтепродуктов. Запрет относится к экспорту дизеля, бензина, сырой нефти всеми видами транспорта до 19 марта, после чего будут приняты новые решения", - говорится в сообщении минэнерго.

В министерстве уточнили, что суть запрета - защита отечественного рынка от нехватки и скачка цен с связи с глобальными перебоями на мировом рынке.

Правительство Сербии в минувшую пятницу обеспечило минимальное повышение цен на бензин и дизельное топливо относительно биржевых колебаний.