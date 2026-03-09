Рейтинг@Mail.ru
Сербия запретит экспорт нефти и нефтепродуктов
10:51 09.03.2026 (обновлено: 11:26 09.03.2026)
Сербия запретит экспорт нефти и нефтепродуктов
Кабмин Сербии вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов до 19 марта с возможностью продления для защиты от скачка цен, сообщило министерство горного дела... РИА Новости, 09.03.2026
Сербия запретит экспорт нефти и нефтепродуктов

Заправка автомобиля топливом на автозаправочной станции
Заправка автомобиля топливом на автозаправочной станции. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 мар – РИА Новости. Кабмин Сербии вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов до 19 марта с возможностью продления для защиты от скачка цен, сообщило министерство горного дела и энергетики республики.
"Правительство республики Сербия утром приняло на внеочередном заседании решение о запрете на экспорт нефти и нефтепродуктов. Запрет относится к экспорту дизеля, бензина, сырой нефти всеми видами транспорта до 19 марта, после чего будут приняты новые решения", - говорится в сообщении минэнерго.
В министерстве уточнили, что суть запрета - защита отечественного рынка от нехватки и скачка цен с связи с глобальными перебоями на мировом рынке.
Правительство Сербии в минувшую пятницу обеспечило минимальное повышение цен на бензин и дизельное топливо относительно биржевых колебаний.
Сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович ранее заверила, что кабмин планирует создать до конца года резерв нефтепродуктов на 70 дней потребления и не допустить скачков цен на ГСМ в связи с энергокризисом.
