Рейтинг@Mail.ru
Сербия не поставляла оружие на Украину, заявил Вучич - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:07 09.03.2026 (обновлено: 21:08 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/serbija-2079564500.html
Сербия не поставляла оружие на Украину, заявил Вучич
Сербия не поставляла оружие на Украину, заявил Вучич - РИА Новости, 09.03.2026
Сербия не поставляла оружие на Украину, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не осуществляла непосредственно никаких поставок оружия на Украину, признав, при этом, что из-за экспорта в... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T21:07:00+03:00
2026-03-09T21:08:00+03:00
в мире
сербия
украина
россия
александр вучич
мария захарова
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
https://ria.ru/20251229/serbiya-2065275843.html
сербия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, украина, россия, александр вучич, мария захарова, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Сербия, Украина, Россия, Александр Вучич, Мария Захарова, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Сербия не поставляла оружие на Украину, заявил Вучич

Вучич: Сербия не поставляла оружие на Украину

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не осуществляла непосредственно никаких поставок оружия на Украину, признав, при этом, что из-за экспорта в другие страны сербская военная продукция могла оказаться в зоне боевых действий.
"Во-первых, мы не экспортировали ни единого патрона на Украину. Но нам приходилось продавать большие запасы оружия странам по всему миру... Материал рано или поздно попадает в зону боевых действий тем или иным путем", - заявил политик в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
При этом он признал, что Сербия осуществляла экспортные поставки вооружения в Чехию, Великобританию и "некоторые другие страны". "В конце концов, всё это оказывалось на Украине", - сказал Вучич.
Вучич сообщил 8 ноября прошлого года, что власти страны с момента ужесточения требований для экспорта оружия и боеприпасов в июне 2025 года до ноября выдали всего 5-6 лицензий и строго контролируют поставки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что Москва исходит из того, что Белград будет придерживаться обещаний и не будет поставлять оружие Украине. Она отметила, что сербский лидер Александр Вучич делает одни заявления, находясь в Москве, и совсем другие в иных регионах.
СВР РФ ранее сообщала о поставках Белградом боеприпасов Киеву, вопреки заявленному нейтралитету. После этого Вучич обещал, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Он сообщил 23 июня 2025 года, что Сербия приостановила экспорт снарядов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые разрешения.
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Посол в Сербии не знает о новых случаях попадания продукции ВПК на Украину
29 декабря 2025, 05:51
 
В миреСербияУкраинаРоссияАлександр ВучичМария ЗахароваСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала