Сербия не поставляла оружие на Украину, заявил Вучич

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не осуществляла непосредственно никаких поставок оружия на Украину, признав, при этом, что из-за экспорта в другие страны сербская военная продукция могла оказаться в зоне боевых действий.

Вучич сообщил 8 ноября прошлого года, что власти страны с момента ужесточения требований для экспорта оружия и боеприпасов в июне 2025 года до ноября выдали всего 5-6 лицензий и строго контролируют поставки.