Сербия не поставляла оружие на Украину, заявил Вучич

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не осуществляла непосредственно никаких поставок оружия на Украину, признав, при этом, что из-за экспорта в другие страны сербская военная продукция могла оказаться в зоне боевых действий.
"Во-первых, мы не экспортировали ни единого патрона на Украину. Но нам приходилось продавать большие запасы оружия странам по всему миру... Материал рано или поздно попадает в зону боевых действий тем или иным путем", - заявил политик в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
При этом он признал, что Сербия осуществляла экспортные поставки вооружения в Чехию, Великобританию и "некоторые другие страны". "В конце концов, всё это оказывалось на Украине", - сказал Вучич.
Вучич сообщил 8 ноября прошлого года, что власти страны с момента ужесточения требований для экспорта оружия и боеприпасов в июне 2025 года до ноября выдали всего 5-6 лицензий и строго контролируют поставки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что Москва исходит из того, что Белград будет придерживаться обещаний и не будет поставлять оружие Украине. Она отметила, что сербский лидер Александр Вучич делает одни заявления, находясь в Москве, и совсем другие в иных регионах.
СВР РФ ранее сообщала о поставках Белградом боеприпасов Киеву, вопреки заявленному нейтралитету. После этого Вучич обещал, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Он сообщил 23 июня 2025 года, что Сербия приостановила экспорт снарядов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые разрешения.
Посол в Сербии не знает о новых случаях попадания продукции ВПК на Украину
29 декабря 2025, 05:51