Сербия сможет получить российскую вакцину от рака до конца 2026 года - РИА Новости, 09.03.2026
11:26 09.03.2026
Сербия сможет получить российскую вакцину от рака до конца 2026 года
Сербия сможет получить российскую вакцину от рака до конца 2026 года - РИА Новости, 09.03.2026
Сербия сможет получить российскую вакцину от рака до конца 2026 года
Пациенты из Сербии могут получить вакцину против онкологических заболеваний, разработанную российскими специалистами на основе передовых мРНК-технологий, до... РИА Новости, 09.03.2026
здоровье - общество, сербия, россия, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Сербия, Россия, Михаил Мурашко
Сербия сможет получить российскую вакцину от рака до конца 2026 года

Пациенты из Сербии смогут получить российскую вакцину от рака до конца 2026 года

© РИА Новости / Абид Мажар | Перейти в медиабанкДевушка во время вакцинации
Девушка во время вакцинации - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Абид Мажар
Перейти в медиабанк
Девушка во время вакцинации. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 мар – РИА Новости. Пациенты из Сербии могут получить вакцину против онкологических заболеваний, разработанную российскими специалистами на основе передовых мРНК-технологий, до конца 2026 года, если соглашение между минздравами РФ и Сербии будет подписано оперативно, сообщил РИА Новости министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович.
Министр Попович в ходе встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко в феврале 2026 года обсудили применение самых современных российских инновационных терапий для лечения онкологических пациентов.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В ФМБА сообщили о готовности двух вакцин от колоректального рака
25 февраля, 10:21
«
"Пациенты из Сербии наряду с пациентами из России будут одними из первых, кто получит вакцину против рака, которую российская сторона планирует начать применять уже в этом году. Если первые пациенты в России получат вакцину в мае, и соглашение о сотрудничестве между минздравами РФ и Сербии будет подписано оперативно, ожидается, что первые сербские пациенты могли бы получить препарат до конца этого года", - сказал член кабмина Сербии.
Попович, который также является сопредседателем Межправительственного сербско-российского комитета по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, отметил, что речь идет не о частных случаях применения вакцины, а о создании системы оказания медицинской помощи между РФ и Сербией в интересах всех сербских граждан.
"Между нашими странами должно быть подписано соглашение о сотрудничестве. Это процесс сложный и многоступенчатый, и сейчас мы ожидаем очередной раунд переговоров. В первом полугодии 2026 года представители минздрава Сербии, правительства и ведущих медицинских учреждений посетят российские институты имени П.А. Герцена и имени Н.Ф. Гамалеи, чтобы ознакомиться с процессом диагностики, лечения и производства персонализированных мРНК-вакцин", - подчеркнул сербский министр.
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Уролог рассказал, защищает ли секс от рака простаты
6 марта, 02:19
 
Здоровье - ОбществоСербияРоссияМихаил Мурашко
 
 
