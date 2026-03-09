Сербия сможет получить российскую вакцину от рака до конца 2026 года

«

"Пациенты из Сербии наряду с пациентами из России будут одними из первых, кто получит вакцину против рака, которую российская сторона планирует начать применять уже в этом году. Если первые пациенты в России получат вакцину в мае, и соглашение о сотрудничестве между минздравами РФ и Сербии будет подписано оперативно, ожидается, что первые сербские пациенты могли бы получить препарат до конца этого года", - сказал член кабмина Сербии.