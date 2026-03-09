В Армении заочно арестовали брата экс-президента Саргсяна

Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство об аресте 24 февраля. При этом отмечается, что местонахождение Александра Саргсяна неизвестно. По данным издания, он находится за пределами агентства. В случае обнаружения Саргсяна вопрос его ареста будет повторно рассмотрен судом.