В Армении заочно арестовали брата экс-президента Саргсяна

ЕРЕВАН, 9 мар - РИА Новости. Суд в Армении заочно арестовал Александра Саргсяна, брата экс-президента страны Сержа Саргсяна, сообщает онлайн-издание "Ишханутюн" ("Власть"), ссылаясь на свои источники.
"Редакции "Ишханутюн" стало известно, что в отношении брата Сержа Саргсяна Александра Саргсяна инициировано публичное уголовное преследование. Судья Антикоррупционного суда Саргис Петросян удовлетворил ходатайство органа предварительного следствия о его аресте. По нашей информации Александр Саргсян обвиняется в растрате в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
В частности отмечается, что согласно обвинению, он, являясь братом Сержа Саргсяна, занимавшего должность министра обороны Армении в 2000-2007 годах, в период с 2001 по 2018 годы якобы использовал свое влияние и склонял работавших в тот период начальников управления военной полиции к хищению вверенных им государственных средств в особо крупных размерах путем растраты.
Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство об аресте 24 февраля. При этом отмечается, что местонахождение Александра Саргсяна неизвестно. По данным издания, он находится за пределами агентства. В случае обнаружения Саргсяна вопрос его ареста будет повторно рассмотрен судом.
Защита Саргсяна эту информацию пока не прокомментировала.
Серж Саргсян занимал пост президента Армении в 2008-2018 годах.
