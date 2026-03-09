Рейтинг@Mail.ru
В Армении заочно арестовали брата экс-президента Саргсяна
21:39 09.03.2026
В Армении заочно арестовали брата экс-президента Саргсяна
В Армении заочно арестовали брата экс-президента Саргсяна
Суд в Армении заочно арестовал Александра Саргсяна, брата экс-президента страны Сержа Саргсяна, сообщает онлайн-издание "Ишханутюн" ("Власть"), ссылаясь на свои
в мире, армения, серж саргсян
В мире, Армения, Серж Саргсян
В Армении заочно арестовали брата экс-президента Саргсяна

В Армении заочно арестовали брата экс-президента Саргсяна Александра

© Радио Sputnik Sputnik АрменияАлександр Саргсян
Александр Саргсян - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Радио Sputnik Sputnik Армения
Александр Саргсян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 9 мар - РИА Новости. Суд в Армении заочно арестовал Александра Саргсяна, брата экс-президента страны Сержа Саргсяна, сообщает онлайн-издание "Ишханутюн" ("Власть"), ссылаясь на свои источники.
"Редакции "Ишханутюн" стало известно, что в отношении брата Сержа Саргсяна Александра Саргсяна инициировано публичное уголовное преследование. Судья Антикоррупционного суда Саргис Петросян удовлетворил ходатайство органа предварительного следствия о его аресте. По нашей информации Александр Саргсян обвиняется в растрате в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
В частности отмечается, что согласно обвинению, он, являясь братом Сержа Саргсяна, занимавшего должность министра обороны Армении в 2000-2007 годах, в период с 2001 по 2018 годы якобы использовал свое влияние и склонял работавших в тот период начальников управления военной полиции к хищению вверенных им государственных средств в особо крупных размерах путем растраты.
Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство об аресте 24 февраля. При этом отмечается, что местонахождение Александра Саргсяна неизвестно. По данным издания, он находится за пределами агентства. В случае обнаружения Саргсяна вопрос его ареста будет повторно рассмотрен судом.
Защита Саргсяна эту информацию пока не прокомментировала.
Серж Саргсян занимал пост президента Армении в 2008-2018 годах.
