https://ria.ru/20260309/samolet-2079497808.html
Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Казань
Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Казань - РИА Новости, 09.03.2026
Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Казань
Самолет авиакомпании Red Wings ("Ред Вингс"), выполнявший рейс по маршруту Казань - Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего индикатора... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T12:01:00+03:00
2026-03-09T12:01:00+03:00
2026-03-09T12:01:00+03:00
происшествия
казань
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg
https://ria.ru/20260304/rejs-2078613899.html
казань
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2d0332ea6981c5f82b32944aaba1fd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, екатеринбург
Происшествия, Казань, Екатеринбург
Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Казань
Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Казань из-за индикатора шасси
КАЗАНЬ, 9 мар - РИА Новости. Самолет авиакомпании Red Wings ("Ред Вингс"), выполнявший рейс по маршруту Казань - Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего индикатора шасси, посадка прошла благополучно, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
"Во время выполнения рейса WZ-1068 индикация бортового компьютера сообщила о выпущенных стойках шасси. Командир корабля, следуя инструкции, вернул самолет в аэропорт вылета. Лайнер уже штатно приземлился в Казани", - сказал собеседник агентства.
Представитель авиакомпании подчеркнул, что перевозчик выполнит данный рейс на резервном самолете.
Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта Казани
, самолет вылетел из города в 8.00 мск понедельника.