Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Казань - РИА Новости, 09.03.2026
12:01 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/samolet-2079497808.html
Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Казань
Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Казань

Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Казань из-за индикатора шасси

КАЗАНЬ, 9 мар - РИА Новости. Самолет авиакомпании Red Wings ("Ред Вингс"), выполнявший рейс по маршруту Казань - Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего индикатора шасси, посадка прошла благополучно, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
"Во время выполнения рейса WZ-1068 индикация бортового компьютера сообщила о выпущенных стойках шасси. Командир корабля, следуя инструкции, вернул самолет в аэропорт вылета. Лайнер уже штатно приземлился в Казани", - сказал собеседник агентства.
Представитель авиакомпании подчеркнул, что перевозчик выполнит данный рейс на резервном самолете.
Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта Казани, самолет вылетел из города в 8.00 мск понедельника.
Бортпроводник рейса из Маската в Москву рассказал о заполненности самолета
4 марта, 23:59
 
