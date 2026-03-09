Рейтинг@Mail.ru
14:07 09.03.2026 (обновлено: 14:12 09.03.2026)
В Россию с Ближнего Востока за неделю прибыли более 45 тысяч пассажиров
В Россию с Ближнего Востока за неделю прибыли более 45 тысяч пассажиров
Более 45 тысяч пассажиров на 219 рейсах прибыли в течение минувшей недели в Россию из стран Ближнего Востока, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 09.03.2026
В Россию с Ближнего Востока за неделю прибыли более 45 тысяч пассажиров

Минтранс: в РФ с Ближнего Востока за неделю прибыли более 45 тысяч пассажиров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Более 45 тысяч пассажиров на 219 рейсах прибыли в течение минувшей недели в Россию из стран Ближнего Востока, сообщили в Минтрансе РФ.
"В течение минувшей недели, 2-8 марта, в Россию из стран Ближнего Востока прибыли более 45 тысяч пассажиров на 219 рейсах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что график по перевозке пассажиров коммерческими рейсами сформирован до 10 марта включительно, с учетом перебронирования купленных ранее авиабилетов. В этот день планируется перевезти оставшихся пассажиров. У ряда авиакомпаний билеты на рейсы из ОАЭ появляются в свободной продаже, добавили в ведомстве.
РоссияБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против ИранаОАЭВ мире
 
 
