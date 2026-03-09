https://ria.ru/20260309/rossiya-2079514156.html
В Россию с Ближнего Востока за неделю прибыли более 45 тысяч пассажиров
В Россию с Ближнего Востока за неделю прибыли более 45 тысяч пассажиров - РИА Новости, 09.03.2026
В Россию с Ближнего Востока за неделю прибыли более 45 тысяч пассажиров
Более 45 тысяч пассажиров на 219 рейсах прибыли в течение минувшей недели в Россию из стран Ближнего Востока, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 09.03.2026
В Россию с Ближнего Востока за неделю прибыли более 45 тысяч пассажиров
Минтранс: в РФ с Ближнего Востока за неделю прибыли более 45 тысяч пассажиров