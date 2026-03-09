Рейтинг@Mail.ru
Россия всегда была надежным партнером в области газоснабжения, заявил Вучич - РИА Новости, 09.03.2026
20:15 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/rossija-2079559747.html
Россия всегда была надежным партнером в области газоснабжения, заявил Вучич
Россия всегда была надежным партнером в области газоснабжения, заявил Вучич - РИА Новости, 09.03.2026
Россия всегда была надежным партнером в области газоснабжения, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия всегда была надежным партнером Сербии в области обеспечения газом. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T20:15:00+03:00
2026-03-09T20:15:00+03:00
в мире
сербия
россия
александр вучич
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
https://ria.ru/20260309/vengrija-2079503179.html
сербия
россия
в мире, сербия, россия, александр вучич, газпром
В мире, Сербия, Россия, Александр Вучич, Газпром
Россия всегда была надежным партнером в области газоснабжения, заявил Вучич

Вучич: РФ всегда была надежным партнером Сербии в области обеспечения газом

Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия всегда была надежным партнером Сербии в области обеспечения газом.
«
"Они (Россия - ред.) всегда были надежным партнером в области газоснабжения", - заявил Вучич в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
Он отметил, что Сербия и Россия сохраняют "традиционно хорошие дружеские отношения", однако подчеркнул, что "Сербия не является ничьей марионеткой".
Ранее Вучич сообщил, что "Газпром" сейчас поставляет Сербии газ по 285 евро за тысячу кубических метров, когда на бирже он стоит 483 евро за тысячу кубометров. Однако он сетовал, что россияне настаивали на подписании в конце 2025 года договора о поставках газа на нынешних условиях, но "не хотели отдать "Нефтяную индустрию Сербии" (NIS), хотя мы предлагали вдвое большую цену, чем предложенная другими".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Запрет на нефть и газа из России разрушит экономику Европы, заявил Сийярто
Вчера, 12:47
 
В миреСербияРоссияАлександр ВучичГазпром
 
 
