Россия всегда была надежным партнером в области газоснабжения, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия всегда была надежным партнером Сербии в области обеспечения газом. РИА Новости, 09.03.2026
