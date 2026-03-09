Рейтинг@Mail.ru
Нужно увести объемы энергопоставок на другие направления, заявил Путин - РИА Новости, 09.03.2026
19:34 09.03.2026
Нужно увести объемы энергопоставок на другие направления, заявил Путин
Нужно увести объемы энергопоставок на другие направления, заявил Путин - РИА Новости, 09.03.2026
Нужно увести объемы энергопоставок на другие направления, заявил Путин
Россия не должна ждать, пока Европа демонстративно "захлопнет дверь" в вопросах энергопоставок, а нужно увести объемы на более интересные направления, заявил... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T19:34:00+03:00
2026-03-09T19:34:00+03:00
экономика
россия
европа
владимир путин
евросоюз
россия
европа
экономика, россия, европа, владимир путин, евросоюз
Экономика, Россия, Европа, Владимир Путин, Евросоюз
Нужно увести объемы энергопоставок на другие направления, заявил Путин

Путин призвал не ждать, пока Европа захлопнет дверь в вопросах энергопоставок

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия не должна ждать, пока Европа демонстративно "захлопнет дверь" в вопросах энергопоставок, а нужно увести объемы на более интересные направления, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в понедельник провел совещание по ситуации на мировых энергетических рынках, на котором напомнил, что страны ЕС планируют с 25 апреля ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе СПГ, вплоть до полного запрета таких поставок в 2027 году.
"В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок, не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объёмы с европейского рынка на более интересные направления, и закрепиться там", - сказал президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Россия может закрепиться на новых рынках энергоносителей, заявил Путин
