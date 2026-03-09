https://ria.ru/20260309/rossija-2079555736.html
Нужно увести объемы энергопоставок на другие направления, заявил Путин
2026-03-09T19:34:00+03:00
2026-03-09T19:34:00+03:00
2026-03-09T19:34:00+03:00
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия не должна ждать, пока Европа демонстративно "захлопнет дверь" в вопросах энергопоставок, а нужно увести объемы на более интересные направления, заявил президент России Владимир Путин.
Путин
в понедельник провел совещание по ситуации на мировых энергетических рынках, на котором напомнил, что страны ЕС
планируют с 25 апреля ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе СПГ, вплоть до полного запрета таких поставок в 2027 году.
"В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок, не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объёмы с европейского рынка на более интересные направления, и закрепиться там", - сказал президент.