Нужно увести объемы энергопоставок на другие направления, заявил Путин

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия не должна ждать, пока Европа демонстративно "захлопнет дверь" в вопросах энергопоставок, а нужно увести объемы на более интересные направления, заявил президент России Владимир Путин.

"В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок, не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объёмы с европейского рынка на более интересные направления, и закрепиться там", - сказал президент.