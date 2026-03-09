https://ria.ru/20260309/rossija-2079529857.html
В России просроченная задолженность по кредитным картам выросла на четверть
В России просроченная задолженность по кредитным картам выросла на четверть - РИА Новости, 09.03.2026
В России просроченная задолженность по кредитным картам выросла на четверть
Объем просроченной задолженности по кредитным картам в России в январе увеличился на четверть, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T16:16:00+03:00
2026-03-09T16:16:00+03:00
2026-03-09T16:16:00+03:00
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850114549_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_df35c4b4137ad4f95792527c37e30133.jpg
https://ria.ru/20260305/nabiullina-2078715647.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850114549_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c9bb1142bc80f421b643f370d2852925.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
В России просроченная задолженность по кредитным картам выросла на четверть
РИА Новости: в РФ просроченная задолженность по кредиткам выросла на четверть
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Объем просроченной задолженности по кредитным картам в России в январе увеличился на четверть, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Так, в январе этого года объем всей "плохой" задолженности по кредиткам составил 652 миллиарда рублей против 508,2 миллиарда годом ранее.
Количество карт, по которым у россиян в начале года была допущена просрочка, составило 8,57 миллиона, что на 9% больше уровня годом ранее.
Таким образом, средняя просроченная задолженность по кредитным картам в январе достигла 76,1 тысячи рублей против 64,7 тысячи рублей годом ранее.