В России просроченная задолженность по кредитным картам выросла на четверть

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Объем просроченной задолженности по кредитным картам в России в январе увеличился на четверть, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".

Так, в январе этого года объем всей "плохой" задолженности по кредиткам составил 652 миллиарда рублей против 508,2 миллиарда годом ранее.

Количество карт, по которым у россиян в начале года была допущена просрочка, составило 8,57 миллиона, что на 9% больше уровня годом ранее.