МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Его называют "предателем" на Западе и "голосом правды" в России. Бывший офицер разведки морской пехоты США и инспектор ООН по оружию массового поражения в Ираке Скотт Риттер сегодня — один из самых жестких критиков внешней политики Вашингтона.

Что говорит о будущем украинского конфликта человек, предсказавший главный провал США в Ираке?

Карьера разведчика в эпоху холодной войны

Уильям Скотт Риттер — младший родился 15 июля 1961 года в Гейнсвилле (штат Флорида), в семье военного. Отец служил офицером ВВС США. Риттер окончил колледж Франклина и Маршалла в Пенсильвании, где изучал советскую историю.

В 1980-м он вступил в Корпус морской пехоты США и начал карьеру офицера разведки. В 80-е годы служил в СССР в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и Советским Союзом, работая инспектором на Воткинском машиностроительном заводе — крупнейшем ракетном предприятии.

Во время войны в Персидском заливе с 1991 года служил советником по баллистическим ракетам в штабе генерала Нормана Шварцкопфа.

От инспектора ООН до изгоя

Настоящую известность Риттер получил позже — как главный инспектор Специальной комиссии ООН (UNSCOM) по разоружению Ирака. С 1991 по 1998 год он руководил 14 из более чем 30 инспекций, направленных на поиск и уничтожение оружия массового поражения в Ираке.

© AP Photo / Maya Alleruzzo Американские военные на воздушной базе в Багдаде, во время вывода войск США из Ирака © AP Photo / Maya Alleruzzo Американские военные на воздушной базе в Багдаде, во время вывода войск США из Ирака

Работа была опасной и политически чувствительной — Ирак часто блокировал доступ к объектам, ссылаясь на то, что собранная информация будет использована для планирования атак.

Риттер подал в отставку в знак протеста 26 августа 1998-го. В письме об отставке он заявил, что реакция Совета Безопасности ООН на решение Ирака приостановить сотрудничество с инспекторами превратила работу по разоружению в фарс. Но главное обвинение было другим: по словам Риттера, США использовали инспекции для шпионажа и саботажа, а не для поиска оружия.

Человек, который оказался прав

В 2002–2003 годах, накануне вторжения США в Ирак, Риттер стал одним из немногих публичных лиц, кто открыто заявлял : у Саддама Хусейна нет оружия массового поражения. "Мы фактически разоружили Ирак. Мы провели самый масштабный режим инспекции вооружений на местах за всю историю разоружения".

Его не слушали. Администрация Буша настаивала на войне, утверждая, что Ирак представляет "явную и непосредственную угрозу". Риттер называл это ложью.

Война началась в марте 2003-го. Оружия массового поражения не нашли. Риттер оказался прав — но это не принесло ему славы. Напротив, его стали считать "антиамериканским элементом", "пособником врагов".

Перспективы России

Военный аналитик неоднократно заявлял , что Москва действует системно и последовательно: "Украина теряет позиции не только на поле боя, но и в дипломатии, в то время как Россия продолжает выполнять свои цели последовательным и систематическим образом".

Россия, по его оценке, подошла к моменту, когда даже на Украине начинают признавать: новое наступление может оказаться решающим. Киев требует от Вашингтона гарантий безопасности, однако ответ один: подобные переговоры возможны только после вывода украинских войск из Донбасса.

Он также выразил уверенность, что Украина и президент Владимир Зеленский в ближайшее время столкнутся с серьезными проблемами. По мнению Риттера, в украинском обществе растет недовольство, поскольку все больше людей осознают масштаб коррупции.

© AP Photo / Petr David Josek Владимир Зеленский © AP Photo / Petr David Josek Владимир Зеленский

В итоге, считает он, страна движется к глубокому политическому и социальному кризису: экономические и военные потрясения, по его словам, уже стали реальностью, а происходящее он характеризует как крах украинского государства.

"Россия может достичь своих целей в украинском конфликте даже без переговоров", — утверждал он.