В Москву вылетел первый с начала эскалации рейс из Дохи
В Москву вылетел первый с начала эскалации рейс из Дохи
Первый рейс из Дохи с начала конфликта на Ближнем Востоке вылетел в Москву, прилет ожидается в 18.00 мск, сообщили РИА Новости в справочной службе... РИА Новости, 09.03.2026
В Москву вылетел первый с начала эскалации рейс из Дохи
В Москву вылетел первый с начала конфликта на Ближнем Востоке рейс из Дохи