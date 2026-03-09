Рейтинг@Mail.ru
10:50 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/reys-2079487621.html
В Москву вылетел первый с начала эскалации рейс из Дохи
В Москву вылетел первый с начала эскалации рейс из Дохи
доха, ближний восток, москва, шереметьево (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Доха, Ближний Восток, Москва, Шереметьево (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
В Москву вылетел первый с начала эскалации рейс из Дохи

В Москву вылетел первый с начала конфликта на Ближнем Востоке рейс из Дохи

Пассажирский самолет
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Первый рейс из Дохи с начала конфликта на Ближнем Востоке вылетел в Москву, прилет ожидается в 18.00 мск, сообщили РИА Новости в справочной службе "Шереметьево".
"Рейс QR339 из Дохи находится в полете, расчетное время прибытия - 18.00 мск", - сказали в справочной службе.
Президент США Дональд Трамп
"Ужасающие потери". СМИ раскрыли, чем Иран поразил Трампа
Вчера, 10:23
 
ДохаБлижний ВостокМоскваШереметьево (аэропорт)Военная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
